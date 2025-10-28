Совсем не благородный рыцарь: кто такой Игорь Кармазов в сериале «Лихие», которого играет Гела Месхи

Меню
28 октября 2025 18:00
Кадр из сериала «Лихие»

Актеру достался сложный персонаж.

Сериал «Лихие» второй год продолжает удерживать интерес публики. Зрители оценили сильные характеры, нелинейное повествование — история Лиховцевых рассказана сквозь три разных периода их жизни — и мощный актерский состав.

Настоящие звезды воплощали на экране персонажей, многие из которых имели реальных прототипов. Это придавало образам пугающую достоверность. А вот роль Гелы Месхи не раскрывали вплоть до трансляции первой серии.

Игорь Кармазов в 1 сезоне «Лихих»

Сериал «Лихие» с первых кадров создаёт ощущение мира, где нет однозначно положительных героев. Но именно персонаж Гела Месхи — Игорь Кармазов — ломает эту установку. Он не вор в законе и не бандит, а бывший сотрудник ФСБ, когда-то отправивший за решётку самого Женю Лиховцева.

Спустя двадцать три года Кармазов уже не на госслужбе. Его опыт, принципы и прошлые заслуги делают его одной из ключевых фигур в сериале.

Кадр из сериала «Лихие»

Игорь Кармазов во 2 сезоне «Лихих»

Во втором сезоне Игорь Кармазов узнаёт об освобождении Жени Лиховцева и тут же предлагает его матери Лизе помощь в поисках сына. Но за благородным жестом скрывается личная месть — Лиховцевы когда-то отняли у него двоих близких.

Эта охота приводит к кровавой развязке в кафе Валиева. После трагедии Кармазов испытывает вину, но ярость оказывается сильнее.

Он уверен, что за смертью его родных стоит Краб, однако настоящий убийца оказывается гораздо ближе, чем можно предположить. Всё решится в финале сезона, который выйдет 30 октября.

Ранее портал «Киноафиша» писал, будет ли 3 сезон.

Фото: Кадры из сериала «Лихие»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
