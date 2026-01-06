Современные вилки и яблоки «гренни смит» из супермаркета: пиры в «Великолепном веке» — это просто сборник ляпов

Роскошные пиры в «Великолепном веке» с их сочными фруктами и золотой посудой завораживают зрителей не меньше, чем сюжетные перипетии. Однако историки лишь сокрушённо вздыхают при виде этих сцен.

Создатели сериала сознательно пожертвовали аутентичностью ради зрелищности. Но масштаб кулинарных ляпов действительно впечатляет.

Яблоки

Сочные зелёные яблоки, которые так красиво смотрятся в пиршественных сценах «Великолепного века» — это ляп. В XVI веке Османская империя просто не знала таких идеальных глянцевых сортов, как «гренни смит» из ближайшего супермаркета: их вывели селекционеры спустя столетия.

Настоящий стол Сулеймана Великолепного выглядел иначе: айва, гранаты, виноград, инжир и мелкие местные яблочки — гораздо более кислые и невзрачные. Но создатели сериала предпочли эстетику исторической точности.

Столовые приборы

Металлические ложки и вилки в «Великолепном веке» — это ещё один прыжок во времени. В XVI веке даже в продвинутой Европе такие столовые приборы были диковинкой, а османская знать и подавно обходилась без них.

Знатные османы времён Сулеймана ели руками или изысканными ложками из черепахового панциря, перламутра и самшита. Эти предметы были настоящими произведениями искусства — но точно не металлическими.

Салфетки

Изящные тканевые салфетки, которые так грациозно используют герои сериала — тоже оплошность авторов. В реальности османские придворные, включая самого султана, обходились без индивидуальных салфеток.

Для гигиены за трапезой использовали край общей скатерти. Именно о него вытирали руки и губы после жирных блюд. Правда, в кадре это выглядело бы не слишком приятно.

Совместный ужин

Самая серьезная историческая ошибка «Великолепного века» скрыта не в продуктах, а в самом принципе трапез. Сцены, где Сулейман ужинает с визирями или семьёй, абсолютно невозможны с точки зрения османского протокола.

Падишах всегда трапезничал в полном одиночестве — это был строжайший ритуал, подчёркивающий его божественный статус.

