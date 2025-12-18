Современные немцы посмотрели «Семнадцать мгновений весны» и не стали молчать: Штирлиц слишком пафосный, а фашисты — женственные

В «17 мгновениях весны» авторы сделали ставку на психологизм, а не на погони. В итоге получился не шпионский боевик, а интеллектуальный триллер, который восхищает уже несколько поколений зрителей.

Актёрские работы тоже стали эталоном. Вячеслав Тихонов создал образ такой сдержанной силы и обаяния, что Штирлиц превратился в народного героя. Феноменальность ленты доказывает и тот факт, что ее разобрали на цитаты и даже анекдоты.

От картины были в восторге не только зрители СССР, но и иностранцы. Однако среди отзывов современных зарубежных пользователей IMDb из Германии можно найти и немало критики.

Критика «17 мгновений весны»

Иностранные зрители, привыкшие к более жёстким образам нацистов в кино, обратили внимание на одну деталь. По их мнению, иногда такие персонажи выглядят недостаточно угрожающе.

«Нацисты с собаками в сцене у церкви выглядят слишком женственно и не вызывают особого страха», — считают в Сети.

Критику вызвал и образ самого Штирлица.

«Слишком пафосные и возвышенные мысли, не шпион, а просто мессия», «Образ мыслей, стиль, поведение — да Штирлица вычислили бы сразу, он весь нетипичный не только для нациста, но и для немца», — отметили комментаторы.

Версия для ГДР

В год выхода фильма была создана специальная версия для показа в ГДР. Её перемонтировали, чтобы усилить ощущение исторической достоверности. Такие правки были сделаны по рекомендациям западных консультантов.

Например, роскошный автомобиль «Horch», доступный лишь верхушке рейха, заменили на более скромный «Мерседес». Он больше соответствовал служебному положению Штирлица.

Также пришлось вырезать несколько сцен с курением в публичных местах. В нацистской Германии во время войны действовал строгий запрет на курение в транспорте, ресторанах и государственных учреждениях.

