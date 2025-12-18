Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Современные немцы посмотрели «Семнадцать мгновений весны» и не стали молчать: Штирлиц слишком пафосный, а фашисты — женственные

Современные немцы посмотрели «Семнадцать мгновений весны» и не стали молчать: Штирлиц слишком пафосный, а фашисты — женственные

18 декабря 2025 14:15
Кадр из сериала «17 мгновений весны»

Зрители нашли что покритиковать.

В «17 мгновениях весны» авторы сделали ставку на психологизм, а не на погони. В итоге получился не шпионский боевик, а интеллектуальный триллер, который восхищает уже несколько поколений зрителей.

Актёрские работы тоже стали эталоном. Вячеслав Тихонов создал образ такой сдержанной силы и обаяния, что Штирлиц превратился в народного героя. Феноменальность ленты доказывает и тот факт, что ее разобрали на цитаты и даже анекдоты.

От картины были в восторге не только зрители СССР, но и иностранцы. Однако среди отзывов современных зарубежных пользователей IMDb из Германии можно найти и немало критики.

Критика «17 мгновений весны»

Иностранные зрители, привыкшие к более жёстким образам нацистов в кино, обратили внимание на одну деталь. По их мнению, иногда такие персонажи выглядят недостаточно угрожающе.

«Нацисты с собаками в сцене у церкви выглядят слишком женственно и не вызывают особого страха», — считают в Сети.

Критику вызвал и образ самого Штирлица.

«Слишком пафосные и возвышенные мысли, не шпион, а просто мессия», «Образ мыслей, стиль, поведение — да Штирлица вычислили бы сразу, он весь нетипичный не только для нациста, но и для немца», — отметили комментаторы.

Кадр из сериала «17 мгновений весны»

Версия для ГДР

В год выхода фильма была создана специальная версия для показа в ГДР. Её перемонтировали, чтобы усилить ощущение исторической достоверности. Такие правки были сделаны по рекомендациям западных консультантов.

Например, роскошный автомобиль «Horch», доступный лишь верхушке рейха, заменили на более скромный «Мерседес». Он больше соответствовал служебному положению Штирлица.

Также пришлось вырезать несколько сцен с курением в публичных местах. В нацистской Германии во время войны действовал строгий запрет на курение в транспорте, ресторанах и государственных учреждениях.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему «Семнадцать мгновений весны» назвали именно так.

Фото: Кадры из сериала «17 мгновений весны»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Голос, который сделал Ларису Огудалову бессмертной: кто на самом деле пел за Гузееву в «Жестоком романсе» романс «А напоследок я скажу» Голос, который сделал Ларису Огудалову бессмертной: кто на самом деле пел за Гузееву в «Жестоком романсе» романс «А напоследок я скажу» Читать дальше 19 декабря 2025
Без споров и сенсаций: зрители выбрали лучшую актрису 2025 года — у нее 26% голосов Без споров и сенсаций: зрители выбрали лучшую актрису 2025 года — у нее 26% голосов Читать дальше 19 декабря 2025
4 самые странные теории фанатов сериала «Одна из многих»: похоже, Кэрол — не та, кем кажется 4 самые странные теории фанатов сериала «Одна из многих»: похоже, Кэрол — не та, кем кажется Читать дальше 19 декабря 2025
Гринч — человек или животное? Ученые из Англии поставили точку в вопросе, который мучал зрителей 25 лет Гринч — человек или животное? Ученые из Англии поставили точку в вопросе, который мучал зрителей 25 лет Читать дальше 19 декабря 2025
Новая Мальвина отказалась смотреть советский фильм «Буратино»: «Чтобы лишний раз не волноваться» Новая Мальвина отказалась смотреть советский фильм «Буратино»: «Чтобы лишний раз не волноваться» Читать дальше 18 декабря 2025
Какие условия Лариса Долина выставила для съемок в «Мы из джаза»: в Сети до сих пор не понимают, почему на роль взяли именно ее Какие условия Лариса Долина выставила для съемок в «Мы из джаза»: в Сети до сих пор не понимают, почему на роль взяли именно ее Читать дальше 17 декабря 2025
Пандора перекрасилась из нежно-синего в агрессивно-красный: как смена цветов в «Аватаре: Огонь и пепел» меняет весь смысл франшизы Пандора перекрасилась из нежно-синего в агрессивно-красный: как смена цветов в «Аватаре: Огонь и пепел» меняет весь смысл франшизы Читать дальше 17 декабря 2025
За что девочка из «Подкидыша» затаила обиду на Раневскую? Поведение малышки оставляло желать лучшего За что девочка из «Подкидыша» затаила обиду на Раневскую? Поведение малышки оставляло желать лучшего Читать дальше 17 декабря 2025
Эту пасхалку в «Десятом королевстве» спрятали поглубже, но фанаты «Властелина колец» все поняли: внимание на один кадр Эту пасхалку в «Десятом королевстве» спрятали поглубже, но фанаты «Властелина колец» все поняли: внимание на один кадр Читать дальше 17 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше