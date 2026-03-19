Советское «Оно» пугало хлеще, чем Пеннивайз: фильм с Табаковым и Тереховой не понимают до сих пор

Произведения Стивена Кинга экранизировали не раз. К примеру, самая известная версия «Оно» вышла в 1990 году — двухсерийный мини‑сериал, после которого многие стали бояться клоунов.
В 2017 году появилась новая экранизация с сиквелом через два года.
Но мало кто помнит, что в СССР тоже был фильм с таким названием, и вышел он ещё в 1989 году. В нём снимались Табаков, Терехова, Гундарева. Клоунов там не было, зато жуткого в этом «Оно» тоже хватало.
Сюжет фильма «Оно»
Картина предлагает зрителю гротескный взгляд на российскую историю, разворачивающийся на фоне жизни уездного города Глупова. Здесь градоначальники сменяют друг друга, и каждый новый правитель оказывается нелепее предыдущего.
Первым заправляет Органчик — механическая фигура с заводным устройством вместо мозга. После него бразды правления переходят к Фердыщенко, чьи амурные приключения оборачиваются для города чередой пожаров и жестокой засухой.
Следующим городским главой становится некий Прыщ с головой, нафаршированной трюфелями. Поначалу он кажется образцовым руководителем, но со временем выясняется его фальшивая натура.
Самым зловещим персонажем оказывается Угрюм-Бурчеев, задумавший перекрыть течение реки. Возведенная по его приказу плотина не выдерживает напора, и вода в мгновение ока стирает Глупов с лица земли.
Детали фильма «Оно»
Лента стала смелым прочтением салтыков-щедринской «Истории одного города». Авторы настолько густо замешали сюрреализм с гротеском, что зрителю без должной подготовки порой бывает непросто уследить за происходящим.
В картине были задействованы Наталья Гундарева, Маргарита Терехова, Олег Табаков, Леонид Куравлёв — словом, настоящий парад звезд советской эпохи. Однако даже столь мощный актерский ансамбль не обеспечил фильму широкую популярность.
На момент выхода в 1989 году кино сочли чересчур абсурдным. Сегодня же в Сети его нередко величают самой необычной картиной советского периода. Мнения расходятся: одни усматривают в ней острую социальную сатиру, другие честно признаются, что без предварительной подготовки вникнуть в авторский замысел почти нереально.