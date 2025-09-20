Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Советский триллер, комедия про инопланетян и даже мелодрама с Тархановой: что смотреть на российском телевидении в конце сентября

Советский триллер, комедия про инопланетян и даже мелодрама с Тархановой: что смотреть на российском телевидении в конце сентября

20 сентября 2025 14:15
Кадр из сериала «Даниловский тупик»

Выбор богатый — на любой вкус.

Конец сентября принес сразу несколько ярких премьер — от остросюжетной мелодрамы с Глафирой Тархановой до комедии о пришельцах на ТНТ. В этом месяце зрителям предлагают три разные истории: семейную драму с элементами триллера, исторический детектив и лёгкую фантастику. Рассказываем, что выбрать для вечернего просмотра.

«Даниловский тупик»

20 сентября канал «Россия» выпускает в эфир мелодраму «Даниловский тупик» с Глафирой Тархановой и Иваном Батаревым. Сюжет — о художнице Елене, чья жизнь рушится, когда муж уходит к секретарше и забирает сына. Неожиданно соперница предлагает помощь, но вскоре исчезает при загадочных обстоятельствах.

Здесь не только любовные страсти, но и драма о внутренней силе женщины, которая учится стоять на ногах самостоятельно. Для Тархановой это очередная сильная роль, а зрителям обещают не банальную мелодраму, а историю с элементами саспенса.

«Бой с тенью»

На Первом канале стартовал многосерийный фильм по роману Эдуарда Хруцкого. «Бой с тенью» возвращает зрителей в атмосферу 1980-х, где журналист Ельцов (Даниил Страхов) расследует связь между жестоким убийством и коррупцией в верхах.

В сериале много узнаваемых черт эпохи — партийные интриги, сращивание власти и криминала, давление спецслужб. В кадре — Страхов, Чернышов, Устюгов, Трубинер, Толкалина.

«Планетяне»

22 сентября на ТНТ выходит лёгкая комедия Урала Сафина «Планетяне», уже получившая награду за лучший актёрский ансамбль на фестивале «Пилот». Два пришельца принимают облик семейной пары (Максим Лагашкин и Екатерина Стулова), чтобы найти сына императора Галактики.

Но бытовая жизнь на Земле оказывается куда интереснее миссии. Они ходят на работу, знакомятся с соседями, попадают в нелепые ситуации — и постепенно понимают, что любовь и человеческие чувства куда сильнее любых космических приказов.

Ранее мы писали: Главный хит осени выпустил HBO: сериал вышел неделю назад, а уже влетел в топы и получил 90% на Rotten Tomatoes.

Фото: Кадр из сериала «Даниловский тупик»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет Читать дальше 29 сентября 2025
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Читать дальше 29 сентября 2025
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7 Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7 Читать дальше 29 сентября 2025
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись Читать дальше 29 сентября 2025
Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных Читать дальше 29 сентября 2025
«Рад, что не бросил после первых серий»: именно с 5 эпизода «Москва слезам не верит» зацепила зрителей по-настоящему «Рад, что не бросил после первых серий»: именно с 5 эпизода «Москва слезам не верит» зацепила зрителей по-настоящему Читать дальше 29 сентября 2025
«Жук в муравейнике» ожил: тизер «Полдня» братьев Стругацких обещает самый смелый sci-fi сериал России (видео) «Жук в муравейнике» ожил: тизер «Полдня» братьев Стругацких обещает самый смелый sci-fi сериал России (видео) Читать дальше 28 сентября 2025
Михаил Шибанов снова в деле: новые кадры со съемок «Первого отдела-5» показали, что ждать тяжело, но оно того стоит (фото) Михаил Шибанов снова в деле: новые кадры со съемок «Первого отдела-5» показали, что ждать тяжело, но оно того стоит (фото) Читать дальше 28 сентября 2025
Фанаты ликуют: звезда «Ментовских войн» появится в историческом детективе НТВ — да ещё с Колесниковым и Александровой Фанаты ликуют: звезда «Ментовских войн» появится в историческом детективе НТВ — да ещё с Колесниковым и Александровой Читать дальше 28 сентября 2025
Зрители в восторге от «Волкодава» на НТВ и требуют продолжения: «Сериал намного интереснее и качественнее „Стражника“» Зрители в восторге от «Волкодава» на НТВ и требуют продолжения: «Сериал намного интереснее и качественнее „Стражника“» Читать дальше 28 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше