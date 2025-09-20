Советский триллер, комедия про инопланетян и даже мелодрама с Тархановой: что смотреть на российском телевидении в конце сентября

Конец сентября принес сразу несколько ярких премьер — от остросюжетной мелодрамы с Глафирой Тархановой до комедии о пришельцах на ТНТ. В этом месяце зрителям предлагают три разные истории: семейную драму с элементами триллера, исторический детектив и лёгкую фантастику. Рассказываем, что выбрать для вечернего просмотра.

«Даниловский тупик»

20 сентября канал «Россия» выпускает в эфир мелодраму «Даниловский тупик» с Глафирой Тархановой и Иваном Батаревым. Сюжет — о художнице Елене, чья жизнь рушится, когда муж уходит к секретарше и забирает сына. Неожиданно соперница предлагает помощь, но вскоре исчезает при загадочных обстоятельствах.

Здесь не только любовные страсти, но и драма о внутренней силе женщины, которая учится стоять на ногах самостоятельно. Для Тархановой это очередная сильная роль, а зрителям обещают не банальную мелодраму, а историю с элементами саспенса.

«Бой с тенью»

На Первом канале стартовал многосерийный фильм по роману Эдуарда Хруцкого. «Бой с тенью» возвращает зрителей в атмосферу 1980-х, где журналист Ельцов (Даниил Страхов) расследует связь между жестоким убийством и коррупцией в верхах.

В сериале много узнаваемых черт эпохи — партийные интриги, сращивание власти и криминала, давление спецслужб. В кадре — Страхов, Чернышов, Устюгов, Трубинер, Толкалина.

«Планетяне»

22 сентября на ТНТ выходит лёгкая комедия Урала Сафина «Планетяне», уже получившая награду за лучший актёрский ансамбль на фестивале «Пилот». Два пришельца принимают облик семейной пары (Максим Лагашкин и Екатерина Стулова), чтобы найти сына императора Галактики.

Но бытовая жизнь на Земле оказывается куда интереснее миссии. Они ходят на работу, знакомятся с соседями, попадают в нелепые ситуации — и постепенно понимают, что любовь и человеческие чувства куда сильнее любых космических приказов.

