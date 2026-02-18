Советский Салтан против Павла Прилучного: зрители выбрали лучшего царя в кино, и результат неожиданный

У Пушкина царь Салтан получился фигурой противоречивой, но по‑хорошему живой. С одной стороны, он воин, который за государство горой, мужественный и решительный. С другой — доверчивый до наивности, мягкий и совсем не злопамятный.

Такое сочетание делает его не просто сказочным монархом, а почти живым человеком, который может и в поход пойти, и ткачихе с поварихой поверить на слово.

В экранизациях этот образ каждый раз преломляется по‑своему. Где‑то Салтана делают более суровым, где‑то — подчёркнуто добродушным. Мы решили посмотреть, как разные режиссёры обходились с пушкинским текстом и кто из них сумел сохранить тот самый баланс между воинской строгостью и душевной простотой.

В мультфильме 1943 года царь Салтан появляется скорее как функция, чем как личность. Времени на его раскрытие почти нет, да и художественные возможности подводили, и идеологические установки чувствовались. Он есть, но какой он — понять сложно.

Александр Птушко в 1966 году пошёл дальше и сделал царя развёрнутым персонажем. Но разворот получился не в пользу героя: Салтан вышел безвольным, слабым, полностью управляемым. За этой подачей пропали и доброта, и его воинская стать, и другие добродетели— осталась только мягкотелость.

И в этом смысле новая версия царя Салтана в исполнении Павла Прилучного оказалась лучшей, по мнению зрителей. По крайней мере, фильм 2026 года «Сказка о царе Салтане» успевает показать драму государя и не делает его однобоким персонажем.