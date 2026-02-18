Меню
Советский Салтан против Павла Прилучного: зрители выбрали лучшего царя в кино, и результат неожиданный

18 февраля 2026 16:40
Кадры из фильмов «Сказка о царе Салтане» (1966), «Сказка о царе Салтане» (2026)

В Сети сравнили разные версии героя.

У Пушкина царь Салтан получился фигурой противоречивой, но по‑хорошему живой. С одной стороны, он воин, который за государство горой, мужественный и решительный. С другой — доверчивый до наивности, мягкий и совсем не злопамятный.

Такое сочетание делает его не просто сказочным монархом, а почти живым человеком, который может и в поход пойти, и ткачихе с поварихой поверить на слово.

В экранизациях этот образ каждый раз преломляется по‑своему. Где‑то Салтана делают более суровым, где‑то — подчёркнуто добродушным. Мы решили посмотреть, как разные режиссёры обходились с пушкинским текстом и кто из них сумел сохранить тот самый баланс между воинской строгостью и душевной простотой.

В мультфильме 1943 года царь Салтан появляется скорее как функция, чем как личность. Времени на его раскрытие почти нет, да и художественные возможности подводили, и идеологические установки чувствовались. Он есть, но какой он — понять сложно.

Кадр из мультфильма «Сказка о царе Салтане»

Александр Птушко в 1966 году пошёл дальше и сделал царя развёрнутым персонажем. Но разворот получился не в пользу героя: Салтан вышел безвольным, слабым, полностью управляемым. За этой подачей пропали и доброта, и его воинская стать, и другие добродетели— осталась только мягкотелость.

Кадр из фильма «Сказка о царе Салтане»

И в этом смысле новая версия царя Салтана в исполнении Павла Прилучного оказалась лучшей, по мнению зрителей. По крайней мере, фильм 2026 года «Сказка о царе Салтане» успевает показать драму государя и не делает его однобоким персонажем.

Кадр из фильма «Сказка о царе Салтане»

«Если мужчина теряет жену и ребёнка, мне более понятно, что он сидит на троне мрачнее тучи (это как раз было у Андреасяна), а не лопает в бане мыльные пузыри с боярами (как это у Птушко)», — отметил автор Дзен-канала «Марсель Македонский».

Фото: Кадры из мультфильма «Сказка о царе Салтане» (1943), фильмов «Сказка о царе Салтане» (1966), «Сказка о царе Салтане» (2026)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
