Советский мультик удивил иностранку: в «Вовке в Тридевятом царстве» она увидела то, что русские давно перестали замечать

Как реакция зрительницы из Венесуэлы высветила детали, мимо которых мы проходим годами.

Вовка из мультфильма «Вовка в Тридевятом царстве» (1965) давно стал частью культурной памяти жителей постсоветского пространства.

Но свежий взгляд иностранки — Кайлы Пинеды — неожиданно подсветил то, что зритель уже давно воспринимает как само собой разумеющееся.

Что именно поразило зрительницу

Кайла на YouTube-канале «ДАВАЙКАЙ» призналась, что ожидала лёгкую и наивную сказку. Вместо этого она увидела историю, в которой многое выглядит очень реалистично.

Её внимание сразу привлекла озвучка: по словам девушки, в голосе Рины Зеленой было столько выразительности, что каждое слово казалось живым.

Как она оценила стиль мультфильма

Зрительница отметила, что юмор подан просто, но точно. Многое, по её словам, работает именно благодаря лаконичности. Она удивилась, насколько естественно в мультфильм вписаны элементы русской культуры: костюмы, танцы, самовар — и всё это не выглядит декоративно.

Кайла подметила некоторые моменты, которые русскоговорящие зрители давно воспринимают как норму.

Например, то, как герой говорит и командует: по её мнению, Вовка мог бы стать «хорошим шефом» из-за уверенной манеры поведения.

При этом девушка призналась, что устаревшие выражения местами усложняли просмотр, но смысл она уловила.

