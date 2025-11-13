Меню
Советский Меглин в одежде из 90-х и компьютер из будущего: пересмотрела «Метод» и заметила эти киноляпы (фото)

13 ноября 2025 07:29
Кадр из сериала "Метод"

Детали, которые бросаются в глаза тем, кто помнит эпоху СССР.

Перед стартом третьего сезона «Метода» (20 ноября), я, автор «Киноафиши», решила пересмотреть старые серии, дабы вспомнить сюжетную линию.

Так вот, «дубль 2» оказался не менее интересным, чем №1. Десять лет назад внимание уходило на атмосферу, сюжет и игру Константина Хабенского и Паулины Андреевой. При повторном просмотре взгляд упорно соскальзывал с фабулы на детали. И, в какой-то момент, трагический сериал стал казаться забавным. Рассказываю, что меня улыбнуло.

Компьютер, которого не могло быть в 1988 году

В линии, где показан молодой Меглин, прямо указано время — 1988 год. И здесь у любого, кто жил в СССР, появится ухмылка.

На столе у следователя мы видим компьютер. Да, эта техника действительно стала появляься в органах, но ещё в качестве большой редкости. Это яно не повседневный атрибут милицейского кабинета.

"Метод"

Мусорное ведро с деталями из будущего

В том же кабинете — ведро с мусорным пакетом. Для современного глаза это норма, но в СССР пакетов в ведре почти не существовало как явления.

Газеты — да. Пустое ведро — да. Но не аккуратный биоразлагаемый пакет, который стал массовым уже в девяностые и позже.

"Метод"

Молодой Меглин, одетый так, будто перепутал эпохи

Одежда Меглина из советской эпохи — отдельная история. Кожаная куртка, водолазка, коричневые джинсы — это образ из девяностых, но никак не 1988 года.

В то время такие вещи либо были недоступны, либо считались признаком западного дефицита. Да и мода тогда была другая.

"Метод"

Несостыковка во внешности, которую сложно не заметить

Создатели поступили тонко, оставив молодому герою голос Хабенского — узнаваемый и «тот самый». Именно по этому фирменному тембру мы с первых кадров понимаем, что это и есть Меглин.

Но есть одна деталь: у актёра очень характерная форма ушей. У молодого Меглина этой черты нет, хотя создать её гримёрам явно было возможно.

Кадр из сериала "Метод"

Фото: Кадр из сериала "Метод"
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
