Советская «Снегурочка» и рядом не стояла: создатель «Трассы» взялся за сказку — психоделики не будет

24 февраля 2026 14:00
Кадр из сериала «Трасса»

Зрители увидят новую интерпретацию истории.

Кажется, российские сказки окончательно повзрослели. Сценарист «Трассы» и «Хрустального» Олег Маловичко взялся за «Снегурочку» — и уже по первым словам ясно: ждать очередной блестящей открытки не стоит. Автор уверяет, что его версия будет стоять особняком от потока глянцевых сказок, заполнивших прокат.

Не психоделика, а человеческая драма

Вопрос про «жутковатое» настроение Маловичко, похоже, слышит не впервые — слишком уж крепкая у него репутация мастера мрачных историй. Но сам сценарист аккуратно снижает градус ожиданий. По его словам, новая «Снегурочка» не уйдёт в психоделический эксперимент.

«Нет, нет, у нас будет совершенно не так… там достаточно внятная, простая человеческая история с большими страстями», — объясняет Маловичко.

И вот здесь становится по-настоящему интересно. Потому что его формулировка «простая человеческая история» обычно означает эмоциональные качели, после которых зритель выходит слегка потрёпанным.

Сказка без сюсюканья

Маловичко подчёркивает, что сознательно избегал привычной для жанра сладости. «Я на этапе сценария не пытался сюсюкать со зрителем», — говорит он, и это, пожалуй, ключ к пониманию проекта.

Вместо постмодернового аттракциона автор обещает драму о любви, выборе и непростых решениях. То есть формально — сказка, а по внутренней механике — почти взрослая мелодрама с повышенным эмоциональным давлением.

Особняком от прокатного потока

Сам сценарист прямо формулирует амбицию проекта:

«Мы стоим особняком от сказок, которые сплошным потоком идут в прокате».

Звучит дерзко — и немного рискованно. Российский зритель в последние годы охотно идёт именно на яркие семейные сказки-аттракционы. Но если кому и удаётся вытянуть историю на драматическом нерве, то это как раз Маловичко.

Так что «Снегурочка» в его руках рискует стать не уютной зимней открыткой, а эмоциональной историей с холодком под кожей. И, честно говоря, это куда интереснее.

Фото: Кадр из сериала «Трасса»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
