Классика в стиле «Атаки титанов»: советский фильм «Морозко» превращают в аниме — что изменят в сюжете

Проект, который может изменить отношение молодежи к русским сказкам.

Советская сказка «Морозко» возвращается — но на этот раз в стиле аниме. Создатели не скрывают, что ориентируются на аудиторию, которая сегодня выбирает «Атаку титанов», «Демона-убийцу» и другие японские хиты.

Чтобы понять, что это будет за фильм, достаточно взглянуть на то, как изменилась политика крупных российских студий после успеха «Чебурашки» и «По щучьему велению».

Как «Морозко» превратился в аниме

Решение поддержал экспертный совет Фонда кино — проект получил финансирование как семйное направление, рассчитанное сразу на родителей и подростков. Авторы делают ставку на визуальный стиль: знакомые персонажи — Настенька, Марфушенька, Баба-Яга — будут полностью перерисованы в манере японской анимации.

Этот ход не случаен. Аниме сегодня стало не просто жанром, а субкультурой. Исследования показывают, что в России аудитория «анимешников» выросла на 60% всего за полгода, а отдельные тайтлы вроде «Атаки титанов» собирают миллионы просмотров — цифры сравнимы с посещаемостью больших кинохитов.

Что в сюжете останется прежним

Основу истории менять не собираются. «Морозко» останется классической русской сказкой: добрая Настенька, суровая проверка характеров, волшебная мораль. Сохранится и узнаваемый набор персонажей, включая Старичка-Боровичка и хрестоматийных лесных обитателей.

Но настроение обещает быть другим. Аниме позволяет подчеркнуть динамику, придать героям более яркие эмоции и усилить драматические акценты — то, что в советской версии Александра Роу (1964) существовало скорее намеком.

Что зрители увидят нового

Всё, что касается визуальной части. Герои получат более экспрессивную мимику, узнаваемые цветовые решения, а магические сцены — выразительность, которой не было у советских спецэффектов.

К тому же аниме-формат даёт простор для стилизации злодеев — Марфушеньку-душеньку наверняка сделают карикатурно яркой, а Баба-Яга впишется в привычный образ ведьмы из японских фэнтези.

Почему проект так важен для проката

Растущие сборы семейного кино подсказали продюсерам направление. «Чебурашка» собрал 6,7 млрд рублей, «По щучьему велению» — 2,5 млрд, «Сто лет тому вперед» — 1,5 млрд. Аниме-вариант «Морозко» рассматривается как следующий шаг — попытка соединить традиционную сказку и актуальные тренды.

Для студий это шанс вернуть интерес молодежи к русским сказкам. Для зрителей — возможность увидеть знакомую историю совершенно иначе.

