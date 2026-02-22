Соскучились по «Сватам»? Вот еще 3 сериала о необычных семьях — точно будете хохотать перед экраном

«Сваты» давно стали для российских зрителей чем-то большим, чем просто комедийный сериал. Это символ семейного уюта, где каждый диалог разобран на цитаты, а герои воспринимаются как родные.

Прошло уже немало лет с момента выхода последних серий, а зрители все равно нет-нет да и вспомнят о них с теплотой. Увы, но и создатели, и сами актеры уже не раз дали понять: надеяться на новый сезон бесполезно.

Остается только смириться и искать что-то равноценное — такое же искрометное, душевное и смешное, чтобы хоть немного заполнить образовавшуюся пустоту.

«Байки Митяя»

На вершине нашего списка сериалов, способных если не заменить, то хотя бы скрасить тоску по «Сватам», стоит спин-офф, посвященный одному из самых колоритных персонажей. Речь про Митяя — незадачливого, но невероятно обаятельного соседа Ивана Будько, который впервые засветился в третьем сезоне, когда действие перекочевало в поселок Кучугуры.

Роль исполнил Николай Добрынин, и его герой настолько запал в душу зрителям, что создатели решили дать ему зеленый свет на собственное шоу. Каждая серия здесь — отдельная история, которую Митяй с ходу сочиняет, лишь бы выпутаться из очередной передряги, в которую угораздило вляпаться. И, надо сказать, получается это у него виртуозно.

«Сватьи»

Еще один сериал, который с большой вероятностью понравится фанатам «Сватов», называется «Сватьи». Здесь в центре сюжета снова бабушки, которым приходится делить внуков и уживаться под одной крышей.

Людмила Артемьева играет одну из них, а ее соперницей по экрану стала Татьяна Васильева — кстати, зрителям она тоже знакома по «Сватам», где появлялась в роли матери Ларисы Буханкиной.

Молодые родители Инга и Сергей растят двоих детей и отчаянно пытаются вырваться из-под гиперопеки собственных мам. А их отпрыски в это время познают мир, набивая шишки и синяки. Семейная жизнь здесь кипит, каждый день приносит новые забавные, трогательные и совершенно неожиданные ситуации.

«Родственнички»

Еще один сериал, который стоит взять на заметку поклонникам семейных комедий, — «Родственнички». В центре сюжета — заслуженный пенсионер Михаил Иванович, который тихо и мирно живет один в загородном доме, редко видя своих взрослых детей.

На свое 67-летие он зазывает их в гости и случайно подслушивает разговор, из которого выясняется: сыновья давно в ссоре и лишь притворяются, что у них все хорошо. Тогда старик решает не отпускать их, пока не докопается до истинных причин раздора и не помирит братьев любой ценой.