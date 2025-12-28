Меню
Соскучились по «Сватам», но 7 сезонов уже посмотреть не успеете: включайте новогодний фильм — Киркоров и Лазарев не зря приехали в Кучугуры

28 декабря 2025 22:00
Кадры из фильма «Новогодние Сваты» (2010)

Лента напоминает мюзиклы в духе «Старых песен о главном».

Когда на экранах впервые показали «Сватов», сложно было представить такой ошеломительный успех. Проект не просто прожил семь долгих сезонов. Этот сериал действительно стал народным достоянием.

Под Новый год многие поклонники устраивают настоящий марафон, пересматривая все серии. Но если на полную историю не хватает времени, а увидеть полюбившихся героев очень хочется, есть отличный вариант — фильм «Новогодние Сваты». Он станет идеальным компромиссом.

Сюжет фильма «Новогодние Сваты»

Действие происходит все в той же деревне Кучугуры, где живут Иван и Валя Будько. Супруги планировали встретить праздник тихо и без лишней суеты. Однако их планам не суждено было сбыться.

Сначала на пороге неожиданно появились сваты Ковалёвы — Ольга и Юрий. А следом за ними в гости начали прибывать и другие, куда более известные персоны. Всему виной сильнейшая метель, которая уже несколько дней не утихает вокруг Кучугур.

Все дороги замело, и именно по ним должны были проехать артисты. Они направлялись на свои праздничные корпоративы, но вынужденно остановились в гостеприимном доме Будько.

Кадр из фильма «Новогодние Сваты»

Детали фильма «Новогодние Сваты»

«Новогодние Сваты» — это особый праздничный мюзикл. Он объединил любимых героев сериала с целым созвездием российских артистов.

Среди нежданных гостей были Филипп Киркоров, Анастасия Стоцкая, Сергей Лазарев, Авраам Руссо и многие другие. Гостинице в маленькой деревне было не справиться с таким наплывом знаменитостей, поэтому все они направились в дом к «сватам».

Скромное жилище Будько явно не было рассчитано на такую толпу. Знаменитостям пришлось активно включаться в подготовку к празднику: помогать с угощением, украшать комнаты и даже идти в лес за ёлкой. Во время этой вылазки их задержали местные полицейские, что добавило истории комичности.

«"Новогодние Сваты" это, разумеется, реверанс в сторону "Старых песен о главном", которые с успехом выходили на телевидении целых четыре года, после чего несколько лет на центральных каналах показывали новогодние сказки-мюзиклы, пока все вновь не скатилось к традиционным огонькам, — пишет автор Дзен-канала «Ёлка Тренд».

Кадр из фильма «Новогодние Сваты»

Ранее портал «Киноафиша» писал про ляпы в сериале.

Фото: Кадры из фильма «Новогодние Сваты» (2010)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
