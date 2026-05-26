Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Соскучились по настоящему экшену на экране? Эти 5 сериалов лучше любого полнометражного триллера

Соскучились по настоящему экшену на экране? Эти 5 сериалов лучше любого полнометражного триллера

26 мая 2026 11:00
Соскучились по настоящему экшену на экране? Эти 5 сериалов лучше любого полнометражного триллера

Истории растянулись на несколько сезонов.

На малом экране выходило достаточно сериалов в жанре экшен-триллера. И некоторые из них даже лучше полнометражных картин.

Добиться этого непросто, ведь удерживать внимание зрителей и нужное напряжение гораздо легче на протяжении 90 или 120 минут, чем целого сезона. Но данным 5 проектам это удалось.

«Пацаны»

«Пацаны» — это сатирический сериал о супергероях, поэтому, конечно, он насыщен экшеном. Но в этот список он попал благодаря элементам триллера, криминала и мистики. Основанный на одноименном комиксе проект переносит зрителей в мир, где люди с суперспособностями и обычные граждане сосуществуют.

Вот только те, кто носит плащи, не доблестные герои, а эгоистичные, коррумпированые и даже злобные существа. В сериале формируется одноименная группа персонажей, которые намерены разоблачить «суперов» и уничтожить их организацию.

Все это добавляет в сюжет сложность, глубину и саспенс, о которых многие экшен-триллеры могли только мечтать.

Кадр из сериала «Пацаны»

«Сыны анархии»

«Сыны анархии» показывают мотоклуб в вымышленным городе Чарминг. Организацией руководят президент Клэй Морроу и вице-президент Джексон «Джэкс» Теллер, между которыми сложные семейные отношения.

На протяжении семи сезонов «Сыны анархии» исследуют множество проблем байкеров с обществом, другими организациями, а также внутри членов клуба. Проект насыщен экшеном, так как Джэкс и компания, не колеблясь, прибегают к насилию, чтобы защитить клуб или заявить о себе. А еще в сериале также много драмы.

Кадр из сериала «Сыны анархии»

«Бумажный дом»

Испанский сериал «Бумажный дом» — один из самых больших хитов Netflix, и не без причины. Действие шоу происходит в Мадриде и знакомит зрителей с человеком по имени «Профессор». Он собирает команду из восьми человек, чтобы совершить два амбициозных ограбления.

Их первая цель — Королевский монетный двор Испании, а вторая — банк, но, как бы тщательно ни были спланированы ограбления, команда все же сталкивается с непредвиденными трудностями.

«Бумажный дом» искусно нагнетает напряжение, как это могут сделать очень немногие телешоу. А еще проект отличается сложными персонажами и эмоциональной глубиной, которых не хватает многим экшен-триллерам.

Кадр из сериала «Бумажный дом»

«Джек Ричер»

«Джек Ричер» — это один из лучших сериалов Prime Video. Сюжет показывает Джека Ричера, бывшего майора военной полиции армии США с большим опытом расследований и боевых действий. Теперь Джек фактически странник и постоянно сталкивается с опасными преступниками.

Смесь экшена, мистики и чёрного юмора в «Ричере» в сочетании с его мрачной атмосферой и идеальной игрой главного актера делает шоу обязательным к просмотру и более приятным, чем многие фильмы этого жанра.

Кадр из сериала «Джек Ричер»

«Одни из нас»

В сериале «Одни из нас» действие происходит спустя десятилетия после зомби-апокалипсиса в мире. Джоэл, один из выживших, должен сопровождать Элли. Девочка оказалась невосприимчива к заражению, а значит возможно в ней клюк к спасению человечества.

То, что началось как работа для Джоэла, превращается в эмоциональное путешествие для них обоих, где герои изо всех сил стараются выжить. «Одни из нас» объединяют хоррор, экшен и драму, с большой эмоциональной глубиной, развитием персонажей и шокирующими моментами.

Кадр из сериала «Одни из нас»
Фото: Кадры из сериалов «Пацаны», «Сыны анархии», «Бумажный дом», «Джек Ричер», «Одни из нас»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Не затянет, а проглотит целиком: 8 фантастических мини-сериалов, которые сильнее любого блокбастера Не затянет, а проглотит целиком: 8 фантастических мини-сериалов, которые сильнее любого блокбастера Читать дальше 26 мая 2026
Эти 10 шикарных сериалов захватывают уже к пятой минуте: дальше вы точно не сможете оторваться — цепляют не по-детски Эти 10 шикарных сериалов захватывают уже к пятой минуте: дальше вы точно не сможете оторваться — цепляют не по-детски Читать дальше 23 мая 2026
5 отличных советских фильмов, о которых мало кто слышал: никакой громкой рекламы, только пронзительный сюжет и блестящие актеры 5 отличных советских фильмов, о которых мало кто слышал: никакой громкой рекламы, только пронзительный сюжет и блестящие актеры Читать дальше 26 мая 2026
Netflix — это не только «Ведьмак» и «Очень странные дела»: 3 малоизвестных сериала стриминга, которые стоят каждой минуты Netflix — это не только «Ведьмак» и «Очень странные дела»: 3 малоизвестных сериала стриминга, которые стоят каждой минуты Читать дальше 23 мая 2026
Все 12 сезонов «Теории большого взрыва» лифт был сломан, и это не случайность: одна табличка — а сколько смысла Все 12 сезонов «Теории большого взрыва» лифт был сломан, и это не случайность: одна табличка — а сколько смысла Читать дальше 26 мая 2026
В каком сезоне «Сверхъестественного» появился неподражаемый Кроули: фанаты короля Ада точно помнят этот эпизод В каком сезоне «Сверхъестественного» появился неподражаемый Кроули: фанаты короля Ада точно помнят этот эпизод Читать дальше 26 мая 2026
Семь раз укради — один раз попадись: лучшие фильмы об авантюристах, которым веришь до последнего Семь раз укради — один раз попадись: лучшие фильмы об авантюристах, которым веришь до последнего Читать дальше 25 мая 2026
Хотели «вау», получили «ой»: пять супергеройских ролей, которые стали позором Голливуда Хотели «вау», получили «ой»: пять супергеройских ролей, которые стали позором Голливуда Читать дальше 25 мая 2026
Фанаты рыдали после смерти Хайзенберга: а создатель «Во все тяжкие» с трудом скрывал восторг — вот за что он ненавидел Уолта Фанаты рыдали после смерти Хайзенберга: а создатель «Во все тяжкие» с трудом скрывал восторг — вот за что он ненавидел Уолта Читать дальше 24 мая 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше