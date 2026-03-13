Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Соскучились по Колесникову на НТВ? До новой премьеры со звездой осталось несколько дней — будет хит уровня «Первого отдела»

13 марта 2026 21:02
Кадр из сериала «Мертвая точка»

У актера центральная роль в сюжете.

Пятый сезон «Первого отдела» только отгремел на НТВ, а канал уже не дает зрителям выдохнуть. Пауза — всего две недели, и в эфир запускают свежий детектив под названием «Мертвая точка». Премьера намечена на вечер 18 марта, прямо в прайм-тайм, ровно в восемь.

Главную роль в новом проекте доверили Карине Андоленко. Рядом с ней засветится Иван Колесников, тот самый, что только что блистал в «Первом отделе». Поклонники детективов толком не успели соскучиться по любимому актеру, а он уже возвращается на экраны в совершенно другой истории.

Сюжет

Рита Галич разбирается в жилищных вопросах и помогает людям с их бытовыми заморочками в обычном социальном центре. Но вдруг ее отца, солидного адвоката и сотрудника университета, задерживают за убийство собственной аспирантки.

Евгения Владимировича повязали прямо на месте преступления. Окружающие уже вынесли приговор, и только дочь отказывается верить в очевидное.

Потихоньку разматывая ниточки, Рита умудряется убедить в невиновности отца двух людей, которые могут пригодиться. Адвокат Козак (Иван Колесников) с опытом и бывший опер Одинцов — компания подбирается серьезная. Вместе они выходят на крупный рейдерский синдикат и выясняют, что сомнительных дел за этой конторой числится немало.

Детали

Создатели проекта обещают зрителям не просто детективное расследование с закрученным сюжетом, но и вполне себе жесткий экшен. Актеры, судя по заявлениям, большинство трюков выполняли собственноручно, стараясь сделать драки максимально живыми и реалистичными. Увидеть результат можно будет уже 18 марта.

Режиссером шестнадцатисерийной истории выступил Сергей Краснов, который в последнее время плотно обосновался на НТВ. За его плечами франшиза «Тверская», сериал «Белая полоса» и еще несколько проектов в работе. Кстати, сотрудничество Краснова с Иваном Колесниковым на этом не заканчивается — сейчас они вместе трудятся над третьим сезоном той самой «Тверской».

Снимали «Мертвую точку» в Москве еще в 2024 году, но до телеэфира детектив добрался только сейчас. Зрители уже настроились и ждут премьеру с изрядной долей любопытства. Оправдаются ли ожидания, скоро выяснится.

Фото: Кадры из сериала «Мертвая точка»
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше