Соскучились по детективам со страстной любовью? Этот сериал стоит посмотреть — еще и со звездой «Мажора»

В России снимают много захватывающих историй, однако мне больше всего нравится фильмы и сериалы, где еще много времени уделяется любовным историям. Один из таких «Уйти, чтобы вернуться». Сюжет сериала очень похож на культовый проект «Возвращение в Эдем»

О чем сериал

Алиса — желанная невеста: умная, красивая и богатая наследница. Вопреки ожиданиям она влюбляется в ничем не примечательного молодого человека — у Игоря нет ни денег, ни выдающихся способностей. Отец Алисы, чувствуя корыстные намерения потенциального зятья, делает всё возможное, чтобы отговорить дочь от свадьбы, но напрасно. Вступив в брак, Алиса и представить не могла, во что превратится её семья и на какие крайности окажется способным Игорь в стремлении завладеть властью, которой он всегда был лишён

Почему стоит посмотреть

Если вы, как и я, обожаете остросюжетные мелодрамы с элементами триллера и детектива, этот сериал — просто находка. Я не могла оторваться: здесь есть захватывающий заговор и жестокая борьба за наследство, где наивная Алиса постепенно превращается в по‑настоящему сильную и решительную женщину. Меня держали в напряжении неожиданные повороты — предательство со стороны мужа и даже собственной сестры, которые рвутся к богатству отца‑магната, выглядит по‑настоящему коварно и мерзко.

Противостояние наивности и цинизма, семейные разлады и неустанная борьба за справедливость создают такую напряжённую атмосферу на протяжении всех 16 серий, что каждая серия кажется критически важной. Актёрская игра — ещё один повод смотреть: Алексей Зубков, Карина Разумовская и Дмитрий Щербина придают персонажам глубину и убедительность. В итоге это всё тот самый классический набор жанра — страсти, интриги, алчность и, конечно, любовь — поданный так, что хочется смотреть до конца.