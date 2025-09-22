Меню
Три свежих мини-сериала о криминале, которые вы точно обсудите с друзьями: №1 стоит посмотреть хотя бы ради Джуда Лоу

22 сентября 2025 15:13
Главные сентябрьские новинки, которые перевернут представление о жанре криминальной драмы.

Сентябрь подарил зрителям сразу три мощных криминальных мини-сериала, где семейные узы оборачиваются слабостью, а каждая попытка скрыться от прошлого только ускоряет трагедию.

«Холодные воды», «Дрелих» и «Черный кролик» — это истории, в которых уютная жизнь рушится за секунду.

«Черный кролик»

Американская премьера с Джудом Лоу и Джейсоном Бейтманом. Ресторан Джейка «Черный кролик» — место успеха и статус среди элиты.

Но всё рушит брат Винс, вечно тонущий в долгах и наркотиках. Ему снова нужна помощь, и цена может оказаться слишком высокой.

Восьмисерийная драма, где семейные связи становятся смертельным приговором.

«Холодные воды»

Британский триллер переносит зрителей в тихую шотландскую деревню. Джон и Фиона ищут там новый старт для семьи, но знакомство с харизматичным соседом Томми превращается в ловушку. То, что казалось дружбой, оказывается манипуляцией.

В главных ролях — Эндрю Линкольн, Ив Майлс и Индира Варма. Всего шесть серий, но напряжения хватит на полноценный сезон.

«Дрелих»

Польская криминальная драма о мужчине, который жил на два фронта. Для соседей Марек — заботливый муж и отец, но в реальности он мастер взлома.

Слух о его романе с женой гангстера запускает цепочку смертельно опасных событий. Теперь под ударом не только он, но и вся его семья.

Семь серий — и каждая давит всё сильнее.

Сериал Страна Жанр Количество серий В главных ролях
Холодные воды Великобритания Триллер, драма, детектив 6 Эндрю Линкольн, Ив Майлс, Индира Варма
Дрелих Польша Криминал, триллер, драма 7 Филипп Плавяк, Мацей Мушаль
Черный кролик США Криминал, драма, детектив 8 Джуд Лоу, Джейсон Бейтман

Источник: дзен-канал КИНОМАНЬЯК

Фото: Кадр из сериала «Черный кролик»
