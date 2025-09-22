Три свежих мини-сериала о криминале, которые вы точно обсудите с друзьями: №1 стоит посмотреть хотя бы ради Джуда Лоу

Сентябрь подарил зрителям сразу три мощных криминальных мини-сериала, где семейные узы оборачиваются слабостью, а каждая попытка скрыться от прошлого только ускоряет трагедию.
«Холодные воды», «Дрелих» и «Черный кролик» — это истории, в которых уютная жизнь рушится за секунду.
«Черный кролик»
Американская премьера с Джудом Лоу и Джейсоном Бейтманом. Ресторан Джейка «Черный кролик» — место успеха и статус среди элиты.
Но всё рушит брат Винс, вечно тонущий в долгах и наркотиках. Ему снова нужна помощь, и цена может оказаться слишком высокой.
Восьмисерийная драма, где семейные связи становятся смертельным приговором.
«Холодные воды»
Британский триллер переносит зрителей в тихую шотландскую деревню. Джон и Фиона ищут там новый старт для семьи, но знакомство с харизматичным соседом Томми превращается в ловушку. То, что казалось дружбой, оказывается манипуляцией.
В главных ролях — Эндрю Линкольн, Ив Майлс и Индира Варма. Всего шесть серий, но напряжения хватит на полноценный сезон.
«Дрелих»
Польская криминальная драма о мужчине, который жил на два фронта. Для соседей Марек — заботливый муж и отец, но в реальности он мастер взлома.
Слух о его романе с женой гангстера запускает цепочку смертельно опасных событий. Теперь под ударом не только он, но и вся его семья.
Семь серий — и каждая давит всё сильнее.
|Сериал
|Страна
|Жанр
|Количество серий
|В главных ролях
|Холодные воды
|Великобритания
|Триллер, драма, детектив
|6
|Эндрю Линкольн, Ив Майлс, Индира Варма
|Дрелих
|Польша
|Криминал, триллер, драма
|7
|Филипп Плавяк, Мацей Мушаль
|Черный кролик
|США
|Криминал, драма, детектив
|8
|Джуд Лоу, Джейсон Бейтман
