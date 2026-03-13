Соня Ростова выбрана: советскую версию мы уже видели и полюбили, а кто сыграет в экранизации романа «Война и мир» Сарика Андреасяна?

Режиссер Сарик Андреасян приступил к собственной экранизации романа Льва Толстого «Война и мир». Премьера картины намечена на 18 февраля 2027 года. Несколько месяцев вокруг проекта ходили слухи о составе актеров. Болельщики предполагали, что режиссер может отдать роль Наташи Ростовой своей жене и музe Лизе Моряк. Однако Андреасян сделал неожиданный выбор. Главную роль получила Полина Гухман. Ранее она снималась в сериалах «Резервация», «Москва слезам не верит. Все только начинается», «Три сестры» и «Комбинация». Теперь ей предстоит воплотить одну из ключевых героинь русской классики. Полный состав исполнителей пока не раскрыт. Ранее режиссер сообщил только имена главных актеров: Андрея Болконского играет Станислав Бондаренко, Анатоля Курагина — Матвей Лыков, а Николая Ростова — Александр Метелкин.

Теперь стало известно, кто сыграет Соню Ростову. Образ воплотит восходящая звезда российского кино Таисья Калинина. Режиссер уже работал с ней, она снималась в эпизоде сериала «Чикатило». Стоит отметить, что Калининой только 20 лет, однако в ее фильмографии уже немало интересных проектов. В 2025 году с ней вышли 3 картины, в том числе детектив «Как приручить лису», где она сыграла дочь маньяка.