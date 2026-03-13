Соня Ростова выбрана: советскую версию мы уже видели и полюбили, а кто сыграет в экранизации романа «Война и мир» Сарика Андреасяна?

13 марта 2026 12:00
Постер фильма «Война и мир»

Режиссер потихоньку раскрывает каст.

Режиссер Сарик Андреасян приступил к собственной экранизации романа Льва Толстого «Война и мир». Премьера картины намечена на 18 февраля 2027 года. Несколько месяцев вокруг проекта ходили слухи о составе актеров. Болельщики предполагали, что режиссер может отдать роль Наташи Ростовой своей жене и музe Лизе Моряк. Однако Андреасян сделал неожиданный выбор. Главную роль получила Полина Гухман. Ранее она снималась в сериалах «Резервация», «Москва слезам не верит. Все только начинается», «Три сестры» и «Комбинация». Теперь ей предстоит воплотить одну из ключевых героинь русской классики. Полный состав исполнителей пока не раскрыт. Ранее режиссер сообщил только имена главных актеров: Андрея Болконского играет Станислав Бондаренко, Анатоля Курагина — Матвей Лыков, а Николая Ростова — Александр Метелкин.

Теперь стало известно, кто сыграет Соню Ростову. Образ воплотит восходящая звезда российского кино Таисья Калинина. Режиссер уже работал с ней, она снималась в эпизоде сериала «Чикатило». Стоит отметить, что Калининой только 20 лет, однако в ее фильмографии уже немало интересных проектов. В 2025 году с ней вышли 3 картины, в том числе детектив «Как приручить лису», где она сыграла дочь маньяка.

Фото: Постер, кадр со съемок фильма «Война и мир»
Камилла Булгакова
Привыкли к Колесникову-Брагину из «Первого отдела»? В фильме «Роднина» он совсем другой — сыграл фигуриста, да еще какого Привыкли к Колесникову-Брагину из «Первого отдела»? В фильме «Роднина» он совсем другой — сыграл фигуриста, да еще какого Читать дальше 13 марта 2026
Если надоел мрачняк «Первого отдела»: новый комедийный сериал про работу полиции в провинции — буду смотреть ради Федункив Если надоел мрачняк «Первого отдела»: новый комедийный сериал про работу полиции в провинции — буду смотреть ради Федункив Читать дальше 11 марта 2026
Okko попробует удивить: чего ждать от фильма «Пес» — ждем дуэт Минекаева и Гармаша Okko попробует удивить: чего ждать от фильма «Пес» — ждем дуэт Минекаева и Гармаша Читать дальше 11 марта 2026
Эта женская военная драма чуть не привела к трагедии на съемках: лучшая роль могла стать для Ароновой последней Эта женская военная драма чуть не привела к трагедии на съемках: лучшая роль могла стать для Ароновой последней Читать дальше 11 марта 2026
Сериал-загадка: эта новая спортивная драма переполошила зрителей — OKKO снова на коне Сериал-загадка: эта новая спортивная драма переполошила зрителей — OKKO снова на коне Читать дальше 14 марта 2026
Как снимали новый хит Okko «На льду»: «Прыгнуть четверной я не смогу никогда» Как снимали новый хит Okko «На льду»: «Прыгнуть четверной я не смогу никогда» Читать дальше 14 марта 2026
IVI удивит новинкой: эту драму жду особенно, ведь в ней звезда «Бывших» — сюжет интересен точно IVI удивит новинкой: эту драму жду особенно, ведь в ней звезда «Бывших» — сюжет интересен точно Читать дальше 14 марта 2026
Соскучились по Колесникову на НТВ? До новой премьеры со звездой осталось несколько дней — будет хит уровня «Первого отдела» Соскучились по Колесникову на НТВ? До новой премьеры со звездой осталось несколько дней — будет хит уровня «Первого отдела» Читать дальше 13 марта 2026
Все с ума сходят по Спасской, а я обожаю другую роль актрисы: хочется стереть память, и посмотреть заново Все с ума сходят по Спасской, а я обожаю другую роль актрисы: хочется стереть память, и посмотреть заново Читать дальше 13 марта 2026
