Sony показала первый кадр «Джуманджи 3» и осторожно подмигнула поклонникам фильма Робина Уильямса: неужели вернемся в 1995? (фото)

Когда кажется, что франшиза уже рассказала всё, что могла, в Сеть падает первый кадр «Джуманджи 3» — и мир снова замирает. Sony Pictures тихо, почти шёпотом, показывает фото со съемочной площадки, а фанаты читают одно: игра начинается заново.

Дуэйн Джонсон возвращается, но теперь — в финальной главе серии. Премьера назначена на декабрь 2026 года.

Команда снова в сборе

На снимке — тот самый квартет аватаров, но в неожиданном антураже: никакой лианы, никакого влажного тропического воздуха. Они стоят посреди обычной городской улицы, будто внезапно вынырнули из игры в наш мир. Комментарий студии звучит почти дерзко: «Смотрите, кто освободился». Похоже, Джуманджи распахнет двери шире, чем когда-либо.

Возвращение легендарного состава

Джонсон снова в роли бесстрашного Смолдера. Рядом Карен Гиллан — вечная Руби, Джек Блэк — обаятельный профессор Оберон, и Кевин Харт — непредсказуемый Мось. Их химия — двигатель всей трилогии, и режиссёр Джейк Кэздан не собирается менять формулу: он снова у руля.

Что скрывают создатели?

Сюжет держат в секрете. Но актеры намекали, что финал серии станет неожиданным — с отсылками к фильму 1995 года, где блистал Робин Уильямс. Возможно, вселенная замкнётся, подарив зрителям то, чего они ждали долгие годы.

Премьера — 11 декабря 2026 года. И если по первому кадру можно судить о масштабе, то Джуманджи готовится играть последний раунд громко.

