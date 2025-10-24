«Соник» был просто разминкой: Джим Керри может сыграть самого известного маньяка в истории кино – режиссер «Маски» на низком старте

Дело за «малым»: выбить у студий бюджет. Ну и уговорить актера.

У «Кошмара на улице Вязов» появился шанс выбраться из комы – и зовут этот шанс Джим Керри. Режиссёр третьей части франшизы, «Воины сна», Чак Рассел заявил в подкасте Development Hell, что не прочь вернуться к истории Фредди Крюгера – и что Керри мог бы идеально подойти на роль легендарного убийцы в перчатке с лезвиями.

Идея родилась не на пустом месте: именно Рассел снял Керри в «Маске» – одном из его самых безумных и успешных фильмов. Когда журналисты предложили вариант с Керри в роли Фредди, режиссёр не стал смеяться:

«Да, это было бы здорово. Джим способен на всё, если по-настоящему включается в роль».

Рассел добавил, что хотел бы сделать новый «Кошмар» не ремейком, а смелым шагом вперёд – вроде того, как Уэс Крэйвен когда-то снял мета-хоррор «Новый кошмар», седьмую часть франшизы.

И честно? Впервые за долгое время разговоры о возвращении серии звучат не как очередная спекуляция.

После провального ремейка 2010 года с Джеки Эрл Хейли в образе Крюгера франшиза фактически мертва уже 15 лет. А ведь вместе с Керри в проект может вернуться и Патриция Аркетт – «финальная девочка» из «Воинов сна», которая уже выразила готовность снова встретиться с монстром своих кошмаров.

Кастинг Керри выглядит безумным, но в этом и есть его прелесть. Он умеет быть одновременно смешным и пугающим – вспомните хотя бы «Кабельщика» или мрачный триллер «Роковое число 23».

А его свежие работы вроде «Соника» доказали, что звезда не утратила харизмы и способна вытянуть франшизу на одном лишь энергичном безумии.

Если всё срастётся, зрителей ждёт редкий случай, когда комик из девяностых возвращается не ради ностальгии, а чтобы воскресить классику ужасов.

