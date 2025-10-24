Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Соник» был просто разминкой: Джим Керри может сыграть самого известного маньяка в истории кино – режиссер «Маски» на низком старте

«Соник» был просто разминкой: Джим Керри может сыграть самого известного маньяка в истории кино – режиссер «Маски» на низком старте

24 октября 2025 09:54
«Соник» был просто разминкой: Джим Керри может сыграть самого известного маньяка в истории кино – режиссер «Маски» на низком старте

Дело за «малым»: выбить у студий бюджет. Ну и уговорить актера.

У «Кошмара на улице Вязов» появился шанс выбраться из комы – и зовут этот шанс Джим Керри. Режиссёр третьей части франшизы, «Воины сна», Чак Рассел заявил в подкасте Development Hell, что не прочь вернуться к истории Фредди Крюгера – и что Керри мог бы идеально подойти на роль легендарного убийцы в перчатке с лезвиями.

Идея родилась не на пустом месте: именно Рассел снял Керри в «Маске» – одном из его самых безумных и успешных фильмов. Когда журналисты предложили вариант с Керри в роли Фредди, режиссёр не стал смеяться:

«Да, это было бы здорово. Джим способен на всё, если по-настоящему включается в роль».

«Соник» был просто разминкой: Джим Керри может сыграть самого известного маньяка в истории кино – режиссер «Маски» на низком старте

Рассел добавил, что хотел бы сделать новый «Кошмар» не ремейком, а смелым шагом вперёд – вроде того, как Уэс Крэйвен когда-то снял мета-хоррор «Новый кошмар», седьмую часть франшизы.

И честно? Впервые за долгое время разговоры о возвращении серии звучат не как очередная спекуляция.

После провального ремейка 2010 года с Джеки Эрл Хейли в образе Крюгера франшиза фактически мертва уже 15 лет. А ведь вместе с Керри в проект может вернуться и Патриция Аркетт – «финальная девочка» из «Воинов сна», которая уже выразила готовность снова встретиться с монстром своих кошмаров.

Кастинг Керри выглядит безумным, но в этом и есть его прелесть. Он умеет быть одновременно смешным и пугающим – вспомните хотя бы «Кабельщика» или мрачный триллер «Роковое число 23».

«Соник» был просто разминкой: Джим Керри может сыграть самого известного маньяка в истории кино – режиссер «Маски» на низком старте

А его свежие работы вроде «Соника» доказали, что звезда не утратила харизмы и способна вытянуть франшизу на одном лишь энергичном безумии.

Если всё срастётся, зрителей ждёт редкий случай, когда комик из девяностых возвращается не ради ностальгии, а чтобы воскресить классику ужасов.

Ранее мы писали: Эта премьера показала куда более страшную версию Фредди Крюгера: как «Чёрный телефон 2» стал «Кошмаром на улице Вязов» для зумеров

Фото: Кадр из фильма «Роковое число 23» (2007), «Кошмар на улице Вязов» (2010)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Режиссер «Кошмара на улице Вязов» выбрал следующего Фредди Крюгера: а мы точно будем бояться? Или все-таки смеяться? Режиссер «Кошмара на улице Вязов» выбрал следующего Фредди Крюгера: а мы точно будем бояться? Или все-таки смеяться? Читать дальше 25 октября 2025
Лучший ужастик в истории по версии Мэтта Дэймона вышел ровно 50 лет назад: крови море, а вот убийцу не видно до последнего Лучший ужастик в истории по версии Мэтта Дэймона вышел ровно 50 лет назад: крови море, а вот убийцу не видно до последнего Читать дальше 21 октября 2025
Почему Белла из «Сумерек» зовет отца Чарли, а не «папа»? Деталь, которую многие фанаты так и не поняли Почему Белла из «Сумерек» зовет отца Чарли, а не «папа»? Деталь, которую многие фанаты так и не поняли Читать дальше 25 октября 2025
«Худший фильм года»: «Дом ада. Спуск к дьяволу» разочаровал даже фанов франшизы, но так ли он плох? Разбираем все «за» и «против» ужастика «Худший фильм года»: «Дом ада. Спуск к дьяволу» разочаровал даже фанов франшизы, но так ли он плох? Разбираем все «за» и «против» ужастика Читать дальше 23 октября 2025
Не только «Проклятье Чаки»: 5 фильмов ужасов, где в главных ролях — куклы-убийцы Не только «Проклятье Чаки»: 5 фильмов ужасов, где в главных ролях — куклы-убийцы Читать дальше 23 октября 2025
«Мы сделали все, что могли»: что стало с реальными Уорренами после «Заклятия: Последний обряд» – в фильме рассказали далеко не все «Мы сделали все, что могли»: что стало с реальными Уорренами после «Заклятия: Последний обряд» – в фильме рассказали далеко не все Читать дальше 23 октября 2025
«Лицо со шрамом» заканчивается совсем не так, как «Крестный отец»? А ведь на самом деле у двух гангстеров Аль Пачино одинаковый финал «Лицо со шрамом» заканчивается совсем не так, как «Крестный отец»? А ведь на самом деле у двух гангстеров Аль Пачино одинаковый финал Читать дальше 22 октября 2025
Из «Форсажа 11» собираются вырезать одну из главных звезд франшизы - не хотят больше тратиться: Вин Дизель готов устроить скандал Из «Форсажа 11» собираются вырезать одну из главных звезд франшизы - не хотят больше тратиться: Вин Дизель готов устроить скандал Читать дальше 21 октября 2025
Спустя 20 лет: Киану Ривз вернется на экраны в культовом образе — но это не Джон Уик и не Нео Спустя 20 лет: Киану Ривз вернется на экраны в культовом образе — но это не Джон Уик и не Нео Читать дальше 25 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше