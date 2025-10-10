Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Соло-прокачку» с пьедестала моментально сместило новое аниме: на MyAnimeList его рейтинг — 8,74 балла

«Соло-прокачку» с пьедестала моментально сместило новое аниме: на MyAnimeList его рейтинг — 8,74 балла

10 октября 2025 17:38
Кадр из сериала «Поднятие уровня в одиночку»

Долгие месяцы никакие проекты не могли сравниться с хитом про Джин Ву.

Ещё недавно казалось, что «Поднятие уровня в одиночку» невозможно сдвинуть с пьедестала. Вторая часть истории о Джин Ву взорвала зиму 2025 года: рейтинги, фанаты, клипы, мемы — всё указывало на абсолютное господство.

Но лето принесло сюрприз. В списке MyAnimeList неожиданно вырвался вперёд новый фаворит — «Благоухающий цветок распускается с достоинством» (The Fragrant Flower Blooms With Dignity), тихая, почти камерная драма о любви и самоценности, которая смогла обойти даже монстра экшен-жанра.

Второй сезон Solo Leveling: апогей силы и боли

Второй сезон «Соло-прокачки» стал воплощением всего, за что фанаты полюбили оригинал. Мрачное фэнтези, кинематографичные сражения и психологическая эволюция Джин Ву — всё это в каждой серии чувствовалось с мощью удара.

Даже критики признавали: сериал не просто эффектен, он эмоционально зрел. Герой, прошедший через смерть и возрождение, наконец столкнулся с вопросом, чего стоит его человечность перед лицом божественной силы.

Средний рейтинг 8,65 на MyAnimeList удерживает шоу в числе лучших аниме 2025 года. И всё же, как признают даже преданные фанаты, «Соло-прокачка» немного проиграла самой жизни — ведь в новом лидере оказалось больше сердца, чем эффектов.

Когда эмоции побеждают экшен

Кадр из аниме «Благоухающий цветок распускается с достоинством»

«Благоухающий цветок распускается с достоинством», вышедший летом на Netflix, вырос из скромного романтического сериала в культурное явление. История о молодой девушке, которая учится сохранять достоинство, любовь и веру в себя, не прибегая к громким битвам, затронула зрителей гораздо глубже, чем ожидалось.

Финал, вышедший 28 сентября 2025 года, стал эмоциональным апофеозом сезона. На MyAnimeList у сериала теперь 8,74 балла — чуть выше, чем у Solo Leveling, но разница эта символическая: вместо магии и крови зрители выбрали искренность и человечность.

Победа без поражений

Иронично, но обе истории — о преодолении. В одной — монстры внешние, в другой — внутренние. Solo Leveling продолжает удерживать титул самого зрелищного аниме года, а «Благоухающий цветок…» — самого человечного.

И если первый заставляет нас восхищаться силой, то второй — верить в нежность. Оба проекта задали новую планку для 2026 года. И, кажется, этот дуэт — лучшее, что могло случиться с современным аниме.

Ранее мы писали: «Сериал про крыс, шуршащих по углам»: фанатка «Острых козырьков» еле осилила 8 серий «Дома Гиннесса» и вынесла вердикт.

Фото: Кадр из сериала «Поднятие уровня в одиночку»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Не только в Японии снимают годные тайтлы: 3 крутых аниме из Южной Кореи — например, «Соло-прокачка» Не только в Японии снимают годные тайтлы: 3 крутых аниме из Южной Кореи — например, «Соло-прокачка» Читать дальше 9 октября 2025
Детектив и мистика в одном флаконе: 5 сериалов Netflix с высоким рейтингом на Rotten Tomatoes, от которых невозможно оторваться Детектив и мистика в одном флаконе: 5 сериалов Netflix с высоким рейтингом на Rotten Tomatoes, от которых невозможно оторваться Читать дальше 11 октября 2025
Зловещая спираль Белых Ходоков: что на самом деле означал символ, который появлялся в «Игре престолов» снова и снова Зловещая спираль Белых Ходоков: что на самом деле означал символ, который появлялся в «Игре престолов» снова и снова Читать дальше 11 октября 2025
Marvel показала трейлер «Чудо-человека»: супергерой из Голливуда, 8 динамичных серий и премьера уже в январе на Disney+ (видео) Marvel показала трейлер «Чудо-человека»: супергерой из Голливуда, 8 динамичных серий и премьера уже в январе на Disney+ (видео) Читать дальше 11 октября 2025
Зима снова близко: объявлена точная дата премьеры спин-оффа «Рыцарь Семи Королевств» по «Игре престолов» Зима снова близко: объявлена точная дата премьеры спин-оффа «Рыцарь Семи Королевств» по «Игре престолов» Читать дальше 11 октября 2025
Считаете «Король Талсы» образцом криминальной драмы? Эти три сериала могут легко отвоевать такой статус Считаете «Король Талсы» образцом криминальной драмы? Эти три сериала могут легко отвоевать такой статус Читать дальше 11 октября 2025
Спустя 15 сезонов фанатов «Сверхъестественного» до сих пор мучает вопрос: так был Бен сыном Дина или нет? Спустя 15 сезонов фанатов «Сверхъестественного» до сих пор мучает вопрос: так был Бен сыном Дина или нет? Читать дальше 11 октября 2025
Хоули молчит, фанаты шепчутся, интернет гудит: когда 2 сезон «Чужого: Земля» и чем он удивит зрителей Хоули молчит, фанаты шепчутся, интернет гудит: когда 2 сезон «Чужого: Земля» и чем он удивит зрителей Читать дальше 11 октября 2025
Создательница «Дневников вампира» готовит новый хит ничуть не хуже: в основе сериала лежит культовый роман Создательница «Дневников вампира» готовит новый хит ничуть не хуже: в основе сериала лежит культовый роман Читать дальше 11 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше