«Соло-прокачку» с пьедестала моментально сместило новое аниме: на MyAnimeList его рейтинг — 8,74 балла

Ещё недавно казалось, что «Поднятие уровня в одиночку» невозможно сдвинуть с пьедестала. Вторая часть истории о Джин Ву взорвала зиму 2025 года: рейтинги, фанаты, клипы, мемы — всё указывало на абсолютное господство.

Но лето принесло сюрприз. В списке MyAnimeList неожиданно вырвался вперёд новый фаворит — «Благоухающий цветок распускается с достоинством» (The Fragrant Flower Blooms With Dignity), тихая, почти камерная драма о любви и самоценности, которая смогла обойти даже монстра экшен-жанра.

Второй сезон Solo Leveling: апогей силы и боли

Второй сезон «Соло-прокачки» стал воплощением всего, за что фанаты полюбили оригинал. Мрачное фэнтези, кинематографичные сражения и психологическая эволюция Джин Ву — всё это в каждой серии чувствовалось с мощью удара.

Даже критики признавали: сериал не просто эффектен, он эмоционально зрел. Герой, прошедший через смерть и возрождение, наконец столкнулся с вопросом, чего стоит его человечность перед лицом божественной силы.

Средний рейтинг 8,65 на MyAnimeList удерживает шоу в числе лучших аниме 2025 года. И всё же, как признают даже преданные фанаты, «Соло-прокачка» немного проиграла самой жизни — ведь в новом лидере оказалось больше сердца, чем эффектов.

Когда эмоции побеждают экшен

«Благоухающий цветок распускается с достоинством», вышедший летом на Netflix, вырос из скромного романтического сериала в культурное явление. История о молодой девушке, которая учится сохранять достоинство, любовь и веру в себя, не прибегая к громким битвам, затронула зрителей гораздо глубже, чем ожидалось.

Финал, вышедший 28 сентября 2025 года, стал эмоциональным апофеозом сезона. На MyAnimeList у сериала теперь 8,74 балла — чуть выше, чем у Solo Leveling, но разница эта символическая: вместо магии и крови зрители выбрали искренность и человечность.

Победа без поражений

Иронично, но обе истории — о преодолении. В одной — монстры внешние, в другой — внутренние. Solo Leveling продолжает удерживать титул самого зрелищного аниме года, а «Благоухающий цветок…» — самого человечного.

И если первый заставляет нас восхищаться силой, то второй — верить в нежность. Оба проекта задали новую планку для 2026 года. И, кажется, этот дуэт — лучшее, что могло случиться с современным аниме.

Ранее мы писали: «Сериал про крыс, шуршащих по углам»: фанатка «Острых козырьков» еле осилила 8 серий «Дома Гиннесса» и вынесла вердикт.