Солдат воскресает на операционном столе — и мир вокруг становится чужим: этот свежий сериал-триллер удивляет с первого эпизода

Французы выпустили свою версию супергероики — без плащей, но с моральными дилеммами, войной и мрачной альтернативной историей.

Сериал «Стражи» (Les Sentinelles, 2025) — один из тех проектов, которые сложно отнести к привычным жанрам. Формально это триллер, но с элементами военной драмы, стимпанка и альтернативной супергероики.

История начинается во Франции 1915 года, где фронт рушится, а секретная лаборатория пытается выигрывать войну не стратегией, а экспериментами — на людях.

Франция 1915 года и солдат, которому повезло — или нет

Габриэль Ферро (Оссини Эмбарек) тяжело ранен на передовой. Вместо госпиталя — участие в секретной разработке: сыворотка лечит его за считанные минуты, а заодно делает сильнее, выносливее и быстрее.

Но плата очевидна — дорога к семье закрыта, а сама жизнь превращается в служение элитному подразделению «Стражи».

Создатели сериала — Гийом Лемано и Ксаби Молиа — адаптировали комикс издательства Delcourt, а не пытались сделать «Капитана Америку» по-французски. И хотя параллели видны, «Стражи» решают совсем другие задачи.

Военная драма, стимпанк и вопросы морали

Сериал не уходит в комиксовую сказку. Он говорит о том, на что готово государство ради победы — и где проходит граница допустимого. Могут ли учёные превращать людей в «живое оружие», если война не оставляет выбора?

Философские вопросы соседствуют с интригами: шпионы, заговоры, скрытые лаборатории и бои, вписанные в атмосферу стимпанка. Где-то это выглядит стильно, где-то — сумбурно, но динамика у сериала есть.

Команда «Стражей» и актёры, на которых держится история

Помимо Ферро, в экспериментальном отряде — солдаты с разными способностями. Их линия раскрыта не так глубоко, как могла бы быть, но персонажи запоминаются — именно благодаря актёрскому составу.

В главных ролях: Оссини Эмбарек, Йонас Башан, Аврора Брутен и другие.

Режиссёры — Эдуард Салье и Тьерри Пуаро.

Стоит ли смотреть

У «Стражей» (8 эпизодов по 52 минуты) рейтинги средние: IMDb — 6,2, «Кинопоиск» — 6,2. Но сериал берёт атмосферой и форматом: сочетанием военной драмы и супергероики, которой в Европе действительно мало.

Есть ощущение, что второй сезон создателям и правда не нужен — история выглядит завершённой. Но как эксперимент французского телевидения это интересный проект, особенно если вы любите альтернативные версии истории и тяжёлые моральные вопросы без прямолинейных ответов.

