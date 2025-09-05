Меню
Софи Тернер меняет корону Сансы Старк на артефакты Лары Крофт: Amazon готовит самый масштабный сериал по Tomb Raider

5 сентября 2025 11:50
Кадр из сериала «Игра престолов»

Съёмки стартуют уже в середине января 2026 года.

Фанаты культовой игровой франшизы Tomb Raider ждали этого момента годами — и наконец имя новой Лары Крофт стало известно официально.

Главную роль в сериале от Amazon сыграет 29-летняя британская актриса Софи Тёрнер, знакомая миллионам зрителей по роли Сансы Старк в «Игре престолов».

Съёмки стартуют уже в середине января, а сам проект обещает быть масштабным. Шоураннером выступает Фиби Уоллер-Бридж — актриса и сценаристка, известная по сериалам «Дрянь» и «Убивая Еву».

Она давно признавалась, что франшиза Tomb Raider сопровождала её с детства, а теперь у неё появилась возможность вдохнуть новую жизнь в легендарный образ.

«Я так рада назвать Софи Тёрнер нашей Ларой Крофт вместе с феноменальной командой, — говорит Фиби. — Не так часто удаётся создать шоу такого масштаба с персонажем, который знаком с детства. Все на борту безумно увлечены Ларой. Доставайте свои артефакты — Крофт уже близко!»

Пока дата выхода сериала не объявлена. По срокам производства премьера может состояться не раньше начала 2027 года, но поклонники уверены: ждать стоит. Впервые за долгое время у Tomb Raider есть шанс получить переосмысление, способное затмить не только игры, но и прошлые экранизации.

Ранее мы показывали 5 китайских сериалов, рейтинг которых просто зашкаливает, а также Азиатский «Ведьмак» в современности: уровень ожидания этого фильма в Китае — запредельный.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
