Собрали все, что известно о новом сезоне «Маши и Медведя»: где смотреть, сколько серий, какой хронометраж и что ждет героев

Напомним, что этот мульт смотрят более чем в 150 странах.

Что ждёт зрителей в новом, восьмом сезоне «Маши и Медведя»? Сколько серий приготовили авторы, где смотреть и почему теперь у Маши появится собственная машина? Разбираемся, чем продолжение культового мультсериала уже заинтересовало зрителей по всему миру.

Маша за рулём

Восьмой сезон начинается с сюрприза: непоседливая героиня получает маленький автомобиль. И, как можно догадаться, спокойствия это не прибавит. Машу ждут дорожные переполохи, волшебные проказы, ледяные летние каникулы и встречи с новыми таинственными героями. Медведю снова придётся проявить чудеса терпения — ведь рядом с Машей иначе нельзя.

Сколько серий и сколько длятся

В новом сезоне 26 серий, каждая длится по семь минут. Формат остаётся прежним: короткие, динамичные истории, где за несколько минут успевают уместиться и смех, и доброта, и поучительный финал.

Когда и где смотреть

Продолжение знаменитого шоу вышло 28 августа в российских онлайн-кинотеатрах — Okko, «Кинопоиск», «Иви», Start и других сервисах. Новые эпизоды появляются раз в две недели.

На официальном YouTube-канале «Маши и Медведя» премьеры стартовали чуть раньше — с 21 августа, и уже набрали сотни тысяч просмотров.

Почему ждут и дети, и взрослые

«Маша и Медведь» — один из самых узнаваемых российских мультфильмов, который смотрят более чем в 150 странах. Восьмой сезон обещает быть ещё теплее и веселее: теперь Маша учится не только шалить, но и управлять — машиной, эмоциями и собственной энергией. А значит, приключения только начинаются.

Ранее мы писали: Почти как в «Великолепном веке»: вот сколько серий в любимом мультике «Маша и Медведь» — 20 часов непрерывного просмотра.