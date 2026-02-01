Собрали первые слухи о 8 сезоне «Невского»: в Сети засветилась новая пассия Семенова — но что тогда с Беловой

Поклонники процедуралов с НТВ и в особенности проектов с Антоном Васильевым замерли в ожидании 8 сезона «Невского». Уже ясно, что новинку публика увидит в этом году, но точная дата премьеры остается тайной.

Тем не менее, это не мешает фанатам строить теории о том, что же покажут в эпизодах. И некоторые из них связаны с любовной линией в сериале.

Чем кончился 7 сезон «Невского»

В финале Павел Семёнов сделал трудный выбор. Он предпочёл пожертвовать собой, чтобы защитить дорогих ему людей и восстановить правду.

По ходу сюжета главный герой, казалось бы, погибает во время опасной операции. Зрителям даже показали его могилу.

Но в самом конце сезона авторы оставили намёк. Таня Белова приезжает на безлюдный остров. Она с радостным лицом бежит к кому-то, кого зритель не видит.

Многие сразу подумали, что она встретила Пашу. Это наводит на мысль, что его гибель была хитро подстроенной инсценировкой для всех.

8 сезон «Невского»

На промо-роликах со съемок 8 сезона пользователи заметили нового женского персонажа. Это сотрудница правоохранительных органов в исполнении актрисы Елизаветы Александровой.