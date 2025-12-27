Собрали мультфильмы про богатырей с рейтингом выше 7: лидирует бесспорный хит с твердой «восьмеркой»

Франшиза про богатырей — редкий случай, когда массовая анимация не просто выжила, а превратилась в устойчивую культурную привычку. Эти мультфильмы пересматривают, цитируют, спорят о качестве новых частей — и всё равно возвращаются. Мы собрали проекты с рейтингом выше 7 на Кинопоиске — те самые, где юмор не рассыпается, персонажи живые, а сказка держит внимание без поблажек.

«Алёша Попович и Тугарин Змей» (2004)

Рейтинг 8.0

Отправная точка всей серии и до сих пор её недосягаемая вершина. Алёша здесь не бронзовый эпосный герой, а болтливый, самоуверенный и часто попадающий впросак парень. Именно это делает мультфильм живым и по-настоящему смешным. А Тугарин остаётся одним из самых запоминающихся злодеев всей франшизы — харизматичным и опасным без карикатурности.

«Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (2006)

Рейтинг 7.6

Самый «классический» фильм трилогии. Здесь больше сказочного приключения и меньше пародии: похищенная княжна, дипломатия, честь и ответственность. Добрыня получился спокойным и взрослым героем, а Горыныч — не просто чудовищем, а персонажем с характером и логикой поступков.

«Илья Муромец и Соловей Разбойник» (2007)

Рейтинг 7.3

Самый масштабный и шумный из ранних фильмов. Илья здесь — воплощение силы и прямоты, а Соловей Разбойник в исполнении Сергея Маковецкого — злодей, который легко перетягивает внимание на себя. Мультфильм уже заметно уходит в сторону экшена и фарса, но баланс между юмором и сюжетом ещё удерживается.

«Три богатыря и Наследница престола» (2018)

Рейтинг 7.2

Один из немногих удачных поздних фильмов серии. История «Трех богатырей и Наследницы престола» строится вокруг дворцовых интриг и подмены наследников, а юмор становится аккуратнее и точнее, чем в предыдущих частях. Богатыри здесь снова работают как команда, а не как набор отдельных гэгов — и это чувствуется.

«Иван Царевич и Серый Волк 5» (2022)

Рейтинг 7.4

Формально не про богатырей, но из той же вселенной — и по духу, и по зрительской любви. Пятая часть неожиданно бодрая: меньше суеты, больше внятного сюжета и живых диалогов. Серый Волк снова становится главным магнитом внимания, а Иван наконец перестаёт быть просто фоном для шуток.

Мультфильмы про богатырей давно вышли за рамки «детского кино». В лучших своих версиях это ироничный разговор о характере, силе и ответственности — пусть и в формате сказки. И если ориентироваться на рейтинг выше 7, именно эти проекты до сих пор держат марку.

Ранее мы писали: Мама-Кошка в мультике «Три кота» готовит овощной крем-суп только так: идеальный обед для промозглой осени.