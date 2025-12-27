Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Собрали мультфильмы про богатырей с рейтингом выше 7: лидирует бесспорный хит с твердой «восьмеркой»

Собрали мультфильмы про богатырей с рейтингом выше 7: лидирует бесспорный хит с твердой «восьмеркой»

27 декабря 2025 18:08
Кадр из фильма «Иван Царевич и Серый Волк 5» (2022)

Зрители очень любят этот мультфильм.

Франшиза про богатырей — редкий случай, когда массовая анимация не просто выжила, а превратилась в устойчивую культурную привычку. Эти мультфильмы пересматривают, цитируют, спорят о качестве новых частей — и всё равно возвращаются. Мы собрали проекты с рейтингом выше 7 на Кинопоиске — те самые, где юмор не рассыпается, персонажи живые, а сказка держит внимание без поблажек.

«Алёша Попович и Тугарин Змей» (2004)

Рейтинг 8.0

Отправная точка всей серии и до сих пор её недосягаемая вершина. Алёша здесь не бронзовый эпосный герой, а болтливый, самоуверенный и часто попадающий впросак парень. Именно это делает мультфильм живым и по-настоящему смешным. А Тугарин остаётся одним из самых запоминающихся злодеев всей франшизы — харизматичным и опасным без карикатурности.

«Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (2006)

Рейтинг 7.6

Самый «классический» фильм трилогии. Здесь больше сказочного приключения и меньше пародии: похищенная княжна, дипломатия, честь и ответственность. Добрыня получился спокойным и взрослым героем, а Горыныч — не просто чудовищем, а персонажем с характером и логикой поступков.

«Илья Муромец и Соловей Разбойник» (2007)

Рейтинг 7.3

Самый масштабный и шумный из ранних фильмов. Илья здесь — воплощение силы и прямоты, а Соловей Разбойник в исполнении Сергея Маковецкого — злодей, который легко перетягивает внимание на себя. Мультфильм уже заметно уходит в сторону экшена и фарса, но баланс между юмором и сюжетом ещё удерживается.

«Три богатыря и Наследница престола» (2018)

Рейтинг 7.2

Один из немногих удачных поздних фильмов серии. История «Трех богатырей и Наследницы престола» строится вокруг дворцовых интриг и подмены наследников, а юмор становится аккуратнее и точнее, чем в предыдущих частях. Богатыри здесь снова работают как команда, а не как набор отдельных гэгов — и это чувствуется.

«Иван Царевич и Серый Волк 5» (2022)

Рейтинг 7.4

Формально не про богатырей, но из той же вселенной — и по духу, и по зрительской любви. Пятая часть неожиданно бодрая: меньше суеты, больше внятного сюжета и живых диалогов. Серый Волк снова становится главным магнитом внимания, а Иван наконец перестаёт быть просто фоном для шуток.

Мультфильмы про богатырей давно вышли за рамки «детского кино». В лучших своих версиях это ироничный разговор о характере, силе и ответственности — пусть и в формате сказки. И если ориентироваться на рейтинг выше 7, именно эти проекты до сих пор держат марку.

Ранее мы писали: Мама-Кошка в мультике «Три кота» готовит овощной крем-суп только так: идеальный обед для промозглой осени.

Фото: Кадр из фильма «Иван Царевич и Серый Волк 5» (2022)
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Такое было только в «Алеше Поповиче и Тугарине змее»: автор культового мультика рассказал, чем первая часть отличается от остальных Такое было только в «Алеше Поповиче и Тугарине змее»: автор культового мультика рассказал, чем первая часть отличается от остальных Читать дальше 25 декабря 2025
В этом фильме 2010 года Санта не дарит подарки, он хуже Крампуса: если смотреть хоррор на Рождество, то только такой В этом фильме 2010 года Санта не дарит подарки, он хуже Крампуса: если смотреть хоррор на Рождество, то только такой Читать дальше 27 декабря 2025
На премии Screen Awards выбрали лучший сериал 2025 года: думали, обычная драма про врачей, а оказался хит На премии Screen Awards выбрали лучший сериал 2025 года: думали, обычная драма про врачей, а оказался хит Читать дальше 27 декабря 2025
«Соло-прокачка» и «Фрирен» остались позади: Screen Awards выбрал лучшее аниме 2025 года — и это хоррор «Соло-прокачка» и «Фрирен» остались позади: Screen Awards выбрал лучшее аниме 2025 года — и это хоррор Читать дальше 27 декабря 2025
Во 2 сезоне «Фаллаута» Люси и Гуль встретили культового монстра: геймеры уже не верили, что это произойдет Во 2 сезоне «Фаллаута» Люси и Гуль встретили культового монстра: геймеры уже не верили, что это произойдет Читать дальше 27 декабря 2025
«Аутсорс» стал лучшим сериалом 2025 года и подарил нам не только Волкова, но и странно уютный салат с кальмарами: Калимулин уплетал за обе щеки «Аутсорс» стал лучшим сериалом 2025 года и подарил нам не только Волкова, но и странно уютный салат с кальмарами: Калимулин уплетал за обе щеки Читать дальше 27 декабря 2025
Сколько потребуется времени, чтобы просмотреть все сезоны «Очень странных дел»: одним днем точно не ограничитесь Сколько потребуется времени, чтобы просмотреть все сезоны «Очень странных дел»: одним днем точно не ограничитесь Читать дальше 27 декабря 2025
Этот научно-фантастический сериал от Netflix просмотрели 12,5 млн часов: для 4 серий это — настоящий рекорд Этот научно-фантастический сериал от Netflix просмотрели 12,5 млн часов: для 4 серий это — настоящий рекорд Читать дальше 27 декабря 2025
Последний фильм Кубрика спустя 25 лет стал идеальным рождественским триллером: до сих пор жутко и красиво Последний фильм Кубрика спустя 25 лет стал идеальным рождественским триллером: до сих пор жутко и красиво Читать дальше 27 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше