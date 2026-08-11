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Киноафиша Статьи За 13 лет не сняли комедию лучше этой: собрала в прокате  $1 млрд, а в 2026 году снова стала хитом 

За 13 лет не сняли комедию лучше этой: собрала в прокате  $1 млрд, а в 2026 году снова стала хитом 

11 августа 2026 18:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Мальчишник в Вегасе»

Самое время пустить слезу ностальгии.

Казалось бы, «Мальчишнику в Вегасе» давно пора остаться в прошлом — последний фильм вышел ещё в 2013 году. Но зрители неожиданно снова потянулись к приключениям Фила, Стю и Алана, доказав, что хорошая комедия умеет переживать даже собственную эпоху.

Трилогия стоимостью $1 млрд снова популярна

В первую неделю августа все три фильма франшизы «Мальчишник в Вегасе» оказались в пятёрке самых популярных картин на Paramount+ в США. Особенно хорошо показала себя третья часть — она заняла второе место в чарте.

И это особенно интересно потому, что общие кассовые сборы трилогии превысили $1 млрд. Для серии, завершившейся 13 лет назад, нынешний успех выглядит впечатляюще.

Похоже, зрителям снова захотелось того самого безумного юмора, нелепых ситуаций и компании друзей, которая постоянно умудряется влипать в неприятности.

Комедий, которые хочется пересматривать, стало меньше

Успех «Мальчишника» хорошо показывает одну интересную тенденцию. В последние годы оригинальные комедии заметно реже становятся большими кинотеатральными хитами. Зрители охотнее идут на знакомые франшизы, а студии не слишком хотят рисковать большими бюджетами.

Зато стриминги дали старым фильмам вторую жизнь. Дома не нужно решать, стоит ли тратить деньги на билет: достаточно включить знакомую картину — и вот ты уже снова вспоминаешь, почему когда-то смеялся над ней до слёз.

И с «Мальчишником в Вегасе» этот принцип работает особенно хорошо. Да, часть шуток сегодня выглядит довольно устаревшей. Но именно эта безбашенность и стала отличительной чертой трилогии.

Четвёртой части пока не будет

Кадр из фильма «Мальчишник в Вегасе»

После выхода третьего фильма разговоры о продолжении не прекращались. Однако перспективы «Мальчишника в Вегасе 4» пока выглядят довольно туманно.

Зак Галифианакис ещё в 2024 году отрицал планы на новый фильм. Тодд Филлипс тоже давно занят другими проектами. А вот Брэдли Купер не раз говорил о желании снова собрать знакомую компанию.

Но, пожалуй, возвращать героев действительно не стоит. Трилогия завершилась, а попытка повторить старый успех спустя столько лет может оказаться скорее неловкой, чем смешной.

Возможно, именно поэтому нынешний успех «Мальчишника» особенно приятен: нам не предлагают новую часть, а просто дают возможность снова встретиться со старыми друзьями.

Ранее мы писали: Новинка Netflix бьет рекорды — больше 100 000 000 просмотров: этот триллер из 8 серий стал главным открытием 2026 года.

Фото: Кадр из фильма «Мальчишник в Вегасе»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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