Киноафиша Статьи Собирали Братство, шли в Мордор: почему нельзя было просто спрятать Кольцо Всевластия от Сарумана в лесу или океане

Собирали Братство, шли в Мордор: почему нельзя было просто спрятать Кольцо Всевластия от Сарумана в лесу или океане

21 ноября 2025 13:46
Кадр из фильма «Властелин колец: Братство Кольца» (2001)

Он точно не чувствовал артефакт на расстоянии.

Саурон во «Властелине колец» не мог вернуть всю свою мощь без Кольца. Поэтому его уничтожение было жизненно важным. Но зачем нести Кольцо прямо в Мордор, если можно было просто спрятать его в надежном месте?

Казалось бы, если утопить или закопать где-то в лесу, предмет никогда никому не получится отыскать. Но не все так просто.

Интуиция Саурона

Некоторые зрители считают, что Саурон мог буквально чувствовать Кольцо на расстоянии. Но это не совсем так. Он веками не знал, где оно, даже когда Голлум носил его.

Во «Властелине колец» назгулы ищут Фродо по косвенным следам, а не по магическому сигналу. Даже когда Кольцо оказывается рядом с Сауроном, он не замечает его напрямую.

Кадр из фильма «Властелин колец: Братство Кольца» (2001)

Гибель Саурона

Даже без Кольца армия Саурона была огромной — только на севере Мордора стояло более 200 тысяч воинов. Этого хватило бы для захвата всего Средиземья.

Эльфы постепенно покидали эти земли, и сопротивление ослабевало. Победа Саурона становилась лишь вопросом времени. Сдерживать его натиск становилось все труднее.

Уничтожение Кольца было единственным способом остановить войска Тёмного Властелина раз и навсегда, как и его самого. Да, поход в Мордор был огромным риском, но только это могло обеспечить мир для Средиземья. Как отмечает автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино», другого выхода просто не существовало.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что автор «Властелина колец» на дух не переносил «Хроники Нарнии».

Фото: Кадры из фильма «Властелин колец: Братство Кольца» (2001)
Светлана Левкина
