Со звездой «Фишера» и Козловским: вышел первый тизер «Первой ракетки» про большой теннис — премьера уже этой весной

Вышел тизер «Первой ракетки», и это не история про быстрый успех. Сериал сразу заходит с другой стороны: героиня уже вне большого спорта и зарабатывает обманом, играя на деньги против любителей. Такой заход меняет привычную схему и задаёт тон всей истории.

О чём сюжет и почему это не классический спорт-драм

В центре — теннисистка Катя, которая вынуждена уйти из профессионального спорта и начинает играть на частных кортах, притворяясь новичком. Её замечает тренер Игорь Стрельников, которого играет Данила Козловский, и понимает, что перед ним реальный шанс вернуться в большой теннис. Их линия строится не вокруг побед, а вокруг попытки вернуться туда, откуда оба уже выпали.

Главные роли исполнили Данила Козловский и Полина Гухман, знакомая по «Фишеру». Сценарий написал Андрей Мухортов («Тётя Марта»), режиссёром стал Евгений Корчагин. В проекте также снялись Светлана Иванова, Елизавета Шакира, Павел Ворожцов и Владимир Мишуков.

Насколько это про спорт

Создатели привлекли к работе профессионалов: консультантами выступили Шамиль Тарпищев и Анастасия Пивоварова, бывшая вторая ракетка мира среди юниоров до 18 лет.

Это означает, что теннис здесь не просто фон, а часть действия, на которой строится конфликт. При этом сериал делает ставку не на матчи, а на отношения и мотивацию героев. Премьера запланирована на весну на платформе Wink, но точной даты пока нет.