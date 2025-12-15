Со «Штрафбатом» все пошло не так с самого начала: сериал собирались назвать совсем по-другому — скандал был бы еще громче

Когда на телеэкранах впервые показали сериал Николая Досталя «Штрафбат», реакция зрителей была резко критической. Многие упрекали создателей в искажении исторической правды, считая, что фильм слишком вольно обращается с фактами и создаёт ложное представление о военном времени.

А ведь количество недовольных могло быть ещё больше, если бы авторы проекта остались верны своему первоначальному замыслу в названии. Ведь оно слишком явно вызывало пересечения с советским хитом.

Как собирались назвать «Штрафбат»

После премьеры «Штрафбата» некоторые зрители удивились, почему для военного сериала выбрали такое лаконичное и «сухое» название. Оказывается, что сначала рассматривался более образный вариант.

«Николай Досталь прямо заявлял о своём желании дать название "Они погибли за Родину". Но это слишком созвучно со знаменитым фильмом», — объяснял исполнитель одной из главных ролей, актер Юрий Степанов в интервью.

Чтобы избежать прямых и, вероятно, невыгодных сравнений с классикой «Они сражались за Родину», а также возможных обвинений в попытке повторить её успех, было принято решение сменить курс.

Критика «Штрафбата»

Впрочем, критики картина все же не избежала. Сериал разнесли в пух и прах за исторические искажения, особенно за смешение штрафбатов с солдатскими штрафротами, романтизацию уголовников, неправдоподобные образы командования и явные исторические ляпы.

Режиссер Николай Досталь и сценарист Эдуард Володарский ссылались на воспоминания реальных штрафников, но не привлекали военных консультантов, считая, что не хотят никого подставлять. И, по мнению многих, в этом и была ошибка.

