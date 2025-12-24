Со 2 января станет понятно, когда выйдет 5 сезон «Первого отдела»: НТВ раскрыл карты — гадать на кофейной гуще не придется

Новогодняя сетка НТВ неожиданно оказалась информативнее любых пресс-релизов. Пока официальные источники осторожно уходят от конкретных дат, сам телеканал уже фактически показал, когда именно ждать «Первый отдел 5». Нужно просто внимательно посмотреть, что и в каком порядке ставят в эфир.

Новогодний повтор — не случайность, а сигнал

С 1 января НТВ начинает плотный показ «Первого отдела» — не фрагментарно, не «одним глазком», а полноценным блоком в праздничные дни. 2, 3 и 4 января сериал продолжат крутить параллельно с «Вечным зовом» и «Пятью минутами тишины».

Это старая и хорошо знакомая тактика НТВ. Ровно по такой же схеме канал действовал год назад:

— сначала повтор всех сезонов, — затем короткая пауза, — и почти сразу — премьера нового.

Февраль как самое логичное окно

Если вспомнить прошлый год, картина складывается предельно ясно. 2 января стартовал повтор «Первого отдела», а уже 3 февраля зрители увидели премьеру четвёртого сезона. Интервал — около месяца.

Сейчас канал повторяет этот манёвр буквально шаг в шаг. А значит, «Первый отдел 5» стоит ждать в феврале, с высокой вероятностью — в первой половине месяца.

Почему разговоры про «экватор съёмок» не работают

На этом фоне особенно странно звучат официальные формулировки о том, что съёмки якобы «недавно перевалили за экватор». Новогодняя сетка говорит громче любых комментариев. Сериал уже готовят к выходу, иначе его просто не стали бы так настойчиво возвращать в эфир.

НТВ не тратит прайм и праздники на проекты, у которых нет продолжения «на подходе». Это не романтика, это холодный телевизионный расчёт.

Что будет дальше

После январских повторов логично ожидать короткую паузу — и затем полноценный запуск пятого сезона. Тем более что рядом в сетке уже выстраивается знакомый коридор премьер:

«Ничья в пользу КГБ» выходит 29–30 декабря,

«Первый отдел» прогревают в праздники,

«Пять минут тишины» подтягиваются следом.

Это не случайный винегрет, а выстроенная линейка.

Что в итоге?

Если коротко и без иллюзий: «Первый отдел 5» выйдет на НТВ в феврале. Канал уже это показал — просто не оформил словами.

И, как ни странно, в этот раз телевизионная сетка оказалась честнее всех официальных заявлений.

