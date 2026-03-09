«Снято все настолько душевно и позитивно»: зрители делятся первыми отзывами о фильме «Царевна-лягушка 2»

Если все еще сомневаетесь, то статья вам поможет определиться.

Сказки редко получают продолжение, которое зрители действительно ждут. С «Царевной-лягушкой» получилось именно так. Первый фильм режиссера Александра Амирова вышел в 2025 году и неожиданно стал семейным хитом.

Через год история получила продолжение. «Царевна-лягушка 2» уже вышла в 2026-м, и в сети появились первые отзывы зрителей.

Свадьба, которая превратилась в новое приключение

По сюжету Иван и Василиса наконец готовятся к долгожданной свадьбе. Казалось бы, после победы над чарами Кощея героев ждет спокойная жизнь. Праздник обещает стать большим событием для всего сказочного мира.

Во время церемонии происходит неожиданное. Древняя магия превращает Василису в светящийся шар, после чего она исчезает прямо на глазах гостей. Девушку переносит в Тмутараканское царство, где власть захватила темная правительница Морена.

Иван отправляется на край света, чтобы спасти невесту. В путешествии ему помогают сестра Варя и старые друзья.

Кто сыграл в фильме

В актерский состав вошли Валентина Ляпина, Александр Метелкин и Никита Кологривый. Также в фильме снялись Роман Курцын, Виктор Логинов, Елена Ксенофонтова и Ян Цапник.

Особенно зрители отмечают юмор, связанный с героями Мирослава и Бабы Яги. Курцын и Светлана Пермякова получили в сиквеле больше экранного времени.

«Вот смотришь фильм и видишь перед собой не просто сказочных героев, в компанию старинных друзей, с которыми очень весело проводить время! Нам с детьми первый фильм в свое время понравился очень сильно и на второй мы просто не могли не прийти. Снято все настолько душевно и позитивно, что складывается впечатление, что и не прошел целый год с момента выхода первой и второй части!» — пишут зрители.

Что пишут зрители

Многие считают, что продолжение получилось даже веселее первой части. В отзывах часто пишут, что фильм смотрится легко и подходит для семейного просмотра.

Зрители отмечают теплую атмосферу, удачные шутки и яркий дуэт Метелкина и Ляпиной. Сюжет остается сказочным и предсказуемым, но приключения и юмор делают историю увлекательной.

Похоже, «Царевна-лягушка 2» снова попала в свою аудиторию. Иногда зрителям просто нужна добрая сказка, в которой добро побеждает зло, а герои идут спасать любовь на край света.