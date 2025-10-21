Меню
Снялся всего за год до смерти: почему единственный фильм, в котором сыграл Михаил Круг, сравнивают с «Братом»

21 октября 2025 13:17
Кадр из фильма «Апрель»

Артист получил роль криминального авторитета.

Михаил Круг известен большинству как певец и автор шансон-хитов. Но на его счету были и съемки в кино.

Правда, фильм с Кругом был только лишь один. И картина вышла на экраны всего за 1 год до трагической смерти артиста, в 2001 году.

Сюжет фильма «Апрель»

Мелкий правонарушитель по кличке Апрель оказывается зажатым между полицейским преследованием и криминальным миром. Чтобы доказать свою преданность, он получает от криминального авторитета приказ ликвидировать двух человек, которых ему представляют как виновников его неудач.

Параллельно один из этих людей — бизнесмен Вова, запутавшийся в связях с преступностью, — пытается спасти собственную жизнь, соглашаясь на рискованную авантюру.

Их судьбы сталкиваются в самый непредсказуемый момент, заставляя героев за одни сутки найти выход из проблем.

Кадр из фильма «Апрель»

Детали фильма «Апрель»

Как отмечают зрители, особая ценность картины заключается в её удивительной лиричности, что редко встречается в рамках криминального жанра.

На протяжении повествования происходит преображение главного героя: из затравленного мелкого преступника Апрель постепенно превращается в цельного человека, способного на жертву ради спасения невинных.

«Хотя фильму вряд ли суждено было повторить культовый статус "Брата", на который он явно равнялся, он стал важной "передышкой" в череде брутального кинематографа. Это стильное, рефлексивное и светлое кино», — делится впечатлениями автор Дзен-канала «Синема - графия».

Михаил Круг воплощает на экране криминального авторитета Леонида Петровича, который имеет значение в сюжете. Главную роль исполнил еще очень молодой Евгений Стычкин, в команду также вошли Сергей Юшкевич и Гоша Куценко.

Кадр из фильма «Апрель»

Ранее портал «Киноафиша» писал, за что убили Громова в «Брате 2».

Фото: Igor Primak/Russian Look/Global Look Press, кадры из фильма «Апрель» (2001)
Светлана Левкина
