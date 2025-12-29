Третий проект сына Харатьяна: этого военного фильма нет в топах за 2025 год, но его стоит посмотреть — Колесников на высоте, но хвалят не только его

Камерная история о блокаде Ленинграда оказалась одной из самых тёплых военных премьер года.

Фильм «Каруза» (2025) вышел в прокат еще в конце апреля и довольно быстро исчез из новостной повестки, хотя зрительская реакция оказалась куда живее, чем можно было ожидать.

Военную драму снял Иван Харатьян, молодой режиссер, сын актера Дмитрия Харатьяна. А одну из ключевых ролей в картине сыграл Иван Колесников.

Рейтинг фильма на «Кинопоиске» закрепился на отметке 7,3 — для спокойного семейного кино о войне это хороший результат.

История блокады без привычного нажима

Лента основана на реальных событиях и рассказывает о блокадном Ленинграде через судьбу мальчика Мити и его собаки по кличке Каруза.

Это не хроника и не реконструкция боевых действий, а взгляд на войну со стороны тыла, где главными становятся еда, тепло, привязанность и способность помогать друг другу.

Собака здесь не символ, а полноценный участник истории, от решений которого буквально зависит жизнь людей.

Зрительские отзывы

Несмотря на скромное продвижение, «Каруза» активно обсуждается в отзывах на специализированных платформах — и они лучше всего объясняют, почему фильм стоит увидеть.

Зрители пишут: «За последнее время, это самый лучший фильм!!! Тяжёлый и в то же время добрый. Спасибо создателям, актёрам и всем, кто трудился над фильмом».

Другой отзыв отмечает: «Я посмотрела фильм „Каруза“ и осталась в полном восторге! Фильм заставляет задуматься о важных жизненных вопросах и оставляет приятное послевкусие».

На Okko зрители подчеркивают атмосферу и тему человечности: «Замечательный фильм! Достоверно передана атмосфера тыла Второй Мировой войны. Фильм о добре, дружбе, стойкости и о том, как важно оставаться человеком в любой ситуации».

И ещё одна реакция, которая нередко повторяется в других комментариях иными словами, но с той же эмоцией: «Это кино не просто о войне, это кино об отваге, о дружбе между человеком и братьями нашими меньшими. Пёс Каруза сразу покорил наше сердце».

«Каруза» не стремится впечатлить масштабом. Фильм работает за счёт интонации, простоты и понятных эмоций.

