Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Третий проект сына Харатьяна: этого военного фильма нет в топах за 2025 год, но его стоит посмотреть — Колесников на высоте, но хвалят не только его

Третий проект сына Харатьяна: этого военного фильма нет в топах за 2025 год, но его стоит посмотреть — Колесников на высоте, но хвалят не только его

29 декабря 2025 12:19
«Каруза»

Камерная история о блокаде Ленинграда оказалась одной из самых тёплых военных премьер года.

Фильм «Каруза» (2025) вышел в прокат еще в конце апреля и довольно быстро исчез из новостной повестки, хотя зрительская реакция оказалась куда живее, чем можно было ожидать.

Военную драму снял Иван Харатьян, молодой режиссер, сын актера Дмитрия Харатьяна. А одну из ключевых ролей в картине сыграл Иван Колесников.

Рейтинг фильма на «Кинопоиске» закрепился на отметке 7,3 — для спокойного семейного кино о войне это хороший результат.

История блокады без привычного нажима

Лента основана на реальных событиях и рассказывает о блокадном Ленинграде через судьбу мальчика Мити и его собаки по кличке Каруза.

Это не хроника и не реконструкция боевых действий, а взгляд на войну со стороны тыла, где главными становятся еда, тепло, привязанность и способность помогать друг другу.

Собака здесь не символ, а полноценный участник истории, от решений которого буквально зависит жизнь людей.

Зрительские отзывы

Несмотря на скромное продвижение, «Каруза» активно обсуждается в отзывах на специализированных платформах — и они лучше всего объясняют, почему фильм стоит увидеть.

Зрители пишут: «За последнее время, это самый лучший фильм!!! Тяжёлый и в то же время добрый. Спасибо создателям, актёрам и всем, кто трудился над фильмом».

«Каруза»

Другой отзыв отмечает: «Я посмотрела фильм „Каруза“ и осталась в полном восторге! Фильм заставляет задуматься о важных жизненных вопросах и оставляет приятное послевкусие».

На Okko зрители подчеркивают атмосферу и тему человечности: «Замечательный фильм! Достоверно передана атмосфера тыла Второй Мировой войны. Фильм о добре, дружбе, стойкости и о том, как важно оставаться человеком в любой ситуации».

И ещё одна реакция, которая нередко повторяется в других комментариях иными словами, но с той же эмоцией: «Это кино не просто о войне, это кино об отваге, о дружбе между человеком и братьями нашими меньшими. Пёс Каруза сразу покорил наше сердце».

«Каруза» не стремится впечатлить масштабом. Фильм работает за счёт интонации, простоты и понятных эмоций.

Также прочитайте: Миллионы просмотров и рейтинги выше 8.0: какие российские сериалы стали главными хитами года по версии ИРИ — и да, «Константинополь» в списке

Фото: Кадр из фильма «Каруза»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Что это за чвакающий шлепок?»: самый громкий провал Рязанова за 50 лет - рейтинг у фильма 2,7 и не спасли его ни Безруков, ни Гурченко, на Гафт «Что это за чвакающий шлепок?»: самый громкий провал Рязанова за 50 лет - рейтинг у фильма 2,7 и не спасли его ни Безруков, ни Гурченко, на Гафт Читать дальше 30 декабря 2025
Кто выжил и что дальше? Ответы на эти вопросы есть в последней сцене третьего «Аватара» — расшифровываем все детали Кто выжил и что дальше? Ответы на эти вопросы есть в последней сцене третьего «Аватара» — расшифровываем все детали Читать дальше 29 декабря 2025
Эту актрису негласно называют «Раневской XXI века»: она, кстати, заняла 1 место в народном голосовании и снялась в сотне фильмов Эту актрису негласно называют «Раневской XXI века»: она, кстати, заняла 1 место в народном голосовании и снялась в сотне фильмов Читать дальше 29 декабря 2025
Почему Сьюзен не может вернуться в Нарнию? Не все поняли этот момент в «Хрониках Нарнии» Почему Сьюзен не может вернуться в Нарнию? Не все поняли этот момент в «Хрониках Нарнии» Читать дальше 26 декабря 2025
Этот детектив с Прилучным попал в топ-250 — зрители оценили его выше «Мажора»: СССР, 80-е, махинации с «камушками» Этот детектив с Прилучным попал в топ-250 — зрители оценили его выше «Мажора»: СССР, 80-е, махинации с «камушками» Читать дальше 30 декабря 2025
Какой гонорар получила Светличная за «обнаженку» в «Бриллиантовой руке»? На такое в СССР не были готовы даже за деньги Какой гонорар получила Светличная за «обнаженку» в «Бриллиантовой руке»? На такое в СССР не были готовы даже за деньги Читать дальше 30 декабря 2025
Есть причина ждать конца новогодних каникул: турецкий сериал «Под землей» еще не вышел, но его уже называют самой рискованной премьерой 2026 года Есть причина ждать конца новогодних каникул: турецкий сериал «Под землей» еще не вышел, но его уже называют самой рискованной премьерой 2026 года Читать дальше 30 декабря 2025
Провал перед самым финалом «Очень странных дел»: худший эпизод сериала собрал 5,4 баллов, и эта оценка опускается все ниже Провал перед самым финалом «Очень странных дел»: худший эпизод сериала собрал 5,4 баллов, и эта оценка опускается все ниже Читать дальше 30 декабря 2025
Иностранцы посмотрели этот советский новогодний мультик 1955 года и решили, что он круче Disney: «Сокровище, о котором нужно кричать!» Иностранцы посмотрели этот советский новогодний мультик 1955 года и решили, что он круче Disney: «Сокровище, о котором нужно кричать!» Читать дальше 30 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше