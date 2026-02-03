Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Снова Сейран, снова Казым — копия «Зимородка»? Посмотрела горячую новинку турдизи и нашла один огромный минус

Снова Сейран, снова Казым — копия «Зимородка»? Посмотрела горячую новинку турдизи и нашла один огромный минус

3 февраля 2026 16:11
Кадр из сериала «Семья — это испытание»

Но признаюсь, сериал затягивает моментально.

Турция начала 2026 год с горячей новинки — сериала «Семья — это испытание». Меня привлек актерский состав, да и сюжет по описанию вроде был неплох. Недолго думая, я включила первую серию и быстро втянулась. Но у проекта, к сожалению, есть один большой минус.

Сюжет сериала «Семья — это испытание»

Кадр из сериала «Семья — это испытание»

История в сериале крутится сразу вокруг нескольких персонажей. Один из главных героев — хирург Доган, который много лет назад отказался от своей семьи. Но ради свадьбы сестры он вынужден вернуться в отчий дом и снова погрузиться в семейные разборки.

Семейство Хаджиоглу невероятно влиятельное и богатое. И скандалы у них не такие, как у простых смертных. Отец — жуткий деспот, который держит всю теневую империю в кулаке. Помимо этих героев есть еще куча персонажей, которых только начинают раскрывать.

Другая героиня — начинающий адвокат Чагла (Афра Сарачоглу). Она вынуждена заботиться о своей сестре, которая пережила в юности сильную травму и замкнулась в себе. Денег не хватает даже на ремонт в доме, не говоря уже о психотерапии.

У Чаглы есть названный брат Бехрам (Дирен Полатогуллари), который стал помогать ей после смерти родителей. Девушка знает, что он — глава мафии, но вынуждена смириться с этим. До того момента, как он просит ее устроиться адвокатом в компанию Хаджиоглу. Чагла соглашается и тут же попадает в круговорот чужих семейных разборок.

Что мне понравилось

Кадр из сериала «Семья — это испытание»

Изначально меня привлек дуэт Афры и Дирена, которые уже были отцом и дочерью в сериале «Зимородок». Там они были невероятно хороши, поэтому еще одна их совместная работа — настоящий подарок. И в сериале «Семья — это испытание» они тоже довольно близки, и их отношения явно далеки от здоровых.

Сюжет хоть и полон разных персонажей, но все равно закручен очень интересно. Шаг за шагом раскрываются мотивы героев, вскрываются старые раны и тайны. У каждого есть свои скелеты в шкафу, порой настолько ужасные, что они могут разрушить все.

Отдельно хочу отметить работу Афры Сарачоглу в этом проекте. К счастью, «Зимородок» не прикрепил ей навечно клеймо истеричной девушки, страдающей от токсичных отношений. Здесь она — сильная, волевая, принципиальная. Чагла хороший адвокат и заботливая сестра, которая готова на все ради счастья семьи.

В этом образе она мне очень понравилась. Думаю, в следующих сериях она покажет себя еще лучше.

Один огромный минус

Кадр из сериала «Семья — это испытание»

Вот вроде все хорошо, но ложку дегтя я все же добавлю. Как уже понятно по первым сериям, главной парой в сериале станут Доган и Чагла. Вот только Афре, исполняющей роль Чаглы, 28 лет. А ее партнеру Кенану Имирзалыоглу — 51 год.

И смотрю я на них, и мне кажется, что Доган может быть ее страшим братом или даже отцом, но никак не возлюбленным. Я не вижу между ними той самой химии, искр, эмоций, которые мне хотелось бы получить от главной пары.

По отдельности смотреть на них интересно и даже их тандем увлекает, но не с романтической стороны. Пока не понимаю, зачем создатели поставили ставку на такую странную пару, но, может быть, позже это раскроется.

Подвожу итог

Если не учитывать жирный минус, новинка турдизи мне очень зашла. Сюжет, актеры, интриги, все хорошо. Но вот главная парочка пока вызывает сомнение. Жду выхода новых серий, возможно, они изменят мое отношение к Чагле и Догану.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.

Фото: Кадр из сериала «Семья — это испытание»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Ставлю 10 из 10 и смело рекомендую»: за один присест посмотрела новый сериал Netflix «Его и её» — финал разорвал в клочья «Ставлю 10 из 10 и смело рекомендую»: за один присест посмотрела новый сериал Netflix «Его и её» — финал разорвал в клочья Читать дальше 4 февраля 2026
«Каюсь, сразу загуглила убийцу и смотреть стало еще интереснее»: мой неожиданный сериал-запой «9 тел в мексиканском морге» «Каюсь, сразу загуглила убийцу и смотреть стало еще интереснее»: мой неожиданный сериал-запой «9 тел в мексиканском морге» Читать дальше 2 февраля 2026
Включил фоном, теперь не могу оторваться: своя «Горничная» в России вышла целых 9 лет назад – без обнаженки, но ничем не хуже Включил фоном, теперь не могу оторваться: своя «Горничная» в России вышла целых 9 лет назад – без обнаженки, но ничем не хуже Читать дальше 4 февраля 2026
«Вот это сервис в нашем ФСИН!»: отыскал сразу 2 «тюремных» ляпа в 1 серии «Резервации» – аномальная тут не только физика «Вот это сервис в нашем ФСИН!»: отыскал сразу 2 «тюремных» ляпа в 1 серии «Резервации» – аномальная тут не только физика Читать дальше 4 февраля 2026
Пока Solo Leveling тянет с продолжением, фанаты нашли нового фаворита: тоже исекай про крутого героя Пока Solo Leveling тянет с продолжением, фанаты нашли нового фаворита: тоже исекай про крутого героя Читать дальше 4 февраля 2026
«В главных ролях — пышная грудь Сидни Суини»: один из худших фильмов 2023 года спасли только сцены 18+ «В главных ролях — пышная грудь Сидни Суини»: один из худших фильмов 2023 года спасли только сцены 18+ Читать дальше 4 февраля 2026
Крутая новинка от Netflix: в новом датском детективе 6 серий по 47 минут — вышел целиком в хорошем качестве Крутая новинка от Netflix: в новом датском детективе 6 серий по 47 минут — вышел целиком в хорошем качестве Читать дальше 4 февраля 2026
«Больше всего на свете ненавижу»: главный мультфильм СССР скандалист Лебедев заклеймил «жалким советским навозом» «Больше всего на свете ненавижу»: главный мультфильм СССР скандалист Лебедев заклеймил «жалким советским навозом» Читать дальше 4 февраля 2026
Фильм с Синди Суини получил 12% на RT: «Один из худших фильмов в моей жизни» Фильм с Синди Суини получил 12% на RT: «Один из худших фильмов в моей жизни» Читать дальше 4 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше