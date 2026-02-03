Снова Сейран, снова Казым — копия «Зимородка»? Посмотрела горячую новинку турдизи и нашла один огромный минус

Турция начала 2026 год с горячей новинки — сериала «Семья — это испытание». Меня привлек актерский состав, да и сюжет по описанию вроде был неплох. Недолго думая, я включила первую серию и быстро втянулась. Но у проекта, к сожалению, есть один большой минус.

Сюжет сериала «Семья — это испытание»

История в сериале крутится сразу вокруг нескольких персонажей. Один из главных героев — хирург Доган, который много лет назад отказался от своей семьи. Но ради свадьбы сестры он вынужден вернуться в отчий дом и снова погрузиться в семейные разборки.

Семейство Хаджиоглу невероятно влиятельное и богатое. И скандалы у них не такие, как у простых смертных. Отец — жуткий деспот, который держит всю теневую империю в кулаке. Помимо этих героев есть еще куча персонажей, которых только начинают раскрывать.

Другая героиня — начинающий адвокат Чагла (Афра Сарачоглу). Она вынуждена заботиться о своей сестре, которая пережила в юности сильную травму и замкнулась в себе. Денег не хватает даже на ремонт в доме, не говоря уже о психотерапии.

У Чаглы есть названный брат Бехрам (Дирен Полатогуллари), который стал помогать ей после смерти родителей. Девушка знает, что он — глава мафии, но вынуждена смириться с этим. До того момента, как он просит ее устроиться адвокатом в компанию Хаджиоглу. Чагла соглашается и тут же попадает в круговорот чужих семейных разборок.

Что мне понравилось

Изначально меня привлек дуэт Афры и Дирена, которые уже были отцом и дочерью в сериале «Зимородок». Там они были невероятно хороши, поэтому еще одна их совместная работа — настоящий подарок. И в сериале «Семья — это испытание» они тоже довольно близки, и их отношения явно далеки от здоровых.

Сюжет хоть и полон разных персонажей, но все равно закручен очень интересно. Шаг за шагом раскрываются мотивы героев, вскрываются старые раны и тайны. У каждого есть свои скелеты в шкафу, порой настолько ужасные, что они могут разрушить все.

Отдельно хочу отметить работу Афры Сарачоглу в этом проекте. К счастью, «Зимородок» не прикрепил ей навечно клеймо истеричной девушки, страдающей от токсичных отношений. Здесь она — сильная, волевая, принципиальная. Чагла хороший адвокат и заботливая сестра, которая готова на все ради счастья семьи.

В этом образе она мне очень понравилась. Думаю, в следующих сериях она покажет себя еще лучше.

Один огромный минус

Вот вроде все хорошо, но ложку дегтя я все же добавлю. Как уже понятно по первым сериям, главной парой в сериале станут Доган и Чагла. Вот только Афре, исполняющей роль Чаглы, 28 лет. А ее партнеру Кенану Имирзалыоглу — 51 год.

И смотрю я на них, и мне кажется, что Доган может быть ее страшим братом или даже отцом, но никак не возлюбленным. Я не вижу между ними той самой химии, искр, эмоций, которые мне хотелось бы получить от главной пары.

По отдельности смотреть на них интересно и даже их тандем увлекает, но не с романтической стороны. Пока не понимаю, зачем создатели поставили ставку на такую странную пару, но, может быть, позже это раскроется.

Подвожу итог

Если не учитывать жирный минус, новинка турдизи мне очень зашла. Сюжет, актеры, интриги, все хорошо. Но вот главная парочка пока вызывает сомнение. Жду выхода новых серий, возможно, они изменят мое отношение к Чагле и Догану.

