Снова надо ждать 10 лет? Звезда «Добро пожаловать в Zомбилэнд» готов к триквелу, но есть большое но

1 ноября 2025 18:08
Кадр из фильма «Добро пожаловать в Zомбилэнд»

Джесси Айзенберг поделился планами.

Обе части дилогии «Добро пожаловать в Zомбилэнд» стали культовыми не просто так: они смешали хоррор, комедию и неожиданную трогательность так, что покорили миллионы зрителей.

Первый фильм, вышедший в 2009 году, познакомил с неунывающей командой выживших. А в 2019-м герои вернулись в сиквеле, чтобы доказать: даже спустя десять лет они остаются королями жанра. Сюжет стал масштабнее, шутки — острее.

Как выяснилось, сейчас звезда дилогии Джесси Айзенберг не исключает появление и триквела. Правда, похоже ждать опять придется не меньше 10 лет.

Джесси Айзенберг о «Добро пожаловать в Zомбилэнд 3»

Джесси Айзенберг в недавнем интервью раскрыл своё видение потенциального продолжения культовой зомби-комедии «Добро пожаловать в Zомбилэнд».

Актер выразил готовность вновь вернуться к роли, однако остудил пыл фанатов, ожидающих скорого релиза третьей части. Айзенберг с иронией отметил, что создатели, судя по всему, намерены сохранить десятилетний интервал между фильмами, установленный между первой и второй частями.

«Если следовать этой логике, то ждать нам придётся ещё долго», — заявил актер, намекая на возможную премьеру не раньше 2029 года.

Кадр из фильма «Zомбилэнд: Контрольный выстрел»

«Добро пожаловать в Zомбилэнд 3»

Коллеги Джесси Айзенберга по зомби-комедии тоже не против снова встретиться на съёмочной площадке. Ещё в 2019 году режиссёр Рубен Фляйшер с улыбкой вспоминал, как Эмма Стоун в шутку предлагала выпускать по фильму раз в десять лет.

А Вуди Харрельсон, по словам постановщика, и вовсе полон сил — он готов был бы играть Таллахасси еще много лет.

Судя по всему, эта спонтанная идея с десятилетними интервалами так понравилась всей команде, что может стать фирменной традицией франшизы. Хотя изначально такой большой перерыв между двумя частями вовсе не планировался: просто проект оброс производственными сложностями.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 нестандартных фильмов об апокалипсисе, которые хвалят зрители.

Фото: Кадры из фильмов «Добро пожаловать в Zомбилэнд» (2009), «Zомбилэнд: Контрольный выстрел» (2019)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
