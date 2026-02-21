Снималась в «Спасской» и не только: как выглядит поздняя дочь Татьяны Догилевой — скрывается под другой фамилией

Свою дочь Екатерину Татьяна Догилева родила в 37 лет. Отцом малышки стал писатель Михаил Мишин.

Непростое материнство

Первые годы материнской радости омрачили проблемы у ребенка. Родители связывали их с сильными антибиотиками, введенными в роддоме: у девочки были аллергии и слабый иммунитет. К 12 годам состояние улучшилось.

В 13 лет дочь Догилевой увлеклась интернетом и модой. Однако Катя решила резко худеть. В итоге ее вес составлял 40 кг. Врачебная комиссия зафиксировала вторую степень дистрофии, ее госпитализировали в Институт питания, где она училась есть заново после двух лет болезни. Развод родителей усугубил подростковый кризис.

Учеба за границей

Интерес к актёрской профессии у Екатерины возник после просмотра фильма «Блондинка за углом». Дебют состоялся в 2004 году: небольшая роль вместе с мамой в сериале «Люба, дети и завод». Первое появление на экране не произвело на нее сильного впечатления, и о выборе профессии она задумалась позже.

Родители изначально отнеслись к планам скептически, но поддержали подготовку: организовали языковые занятия и годичные курсы актерского мастерства в Кембридже. Затем она прошла курс при Королевской академии драматического искусства и уехала в Нью‑Йорк в Американскую академию драматического искусства. Жизнь за границей оказалась тяжелой: разлука и другой ритм усилили связь с матерью и помогли стать самостоятельнее.

Карьера в России

При рождении дочь получила фамилию матери по договорённости родителей. В начале карьеры она отказалась от фамилии Догилева, объяснив, что эта фамилия уже принадлежит матери, и выбрала сценический псевдоним Ланн. Позже она отметила, что «лан» по‑китайски означает «синий» — ее любимый цвет, что она восприняла как знак.

Возвращение в Россию стало для Екатерины Ланн серьезным испытанием. Она вернулась на сцену, сыграв в «Тоске по Родине» на Таганке и в «Любви по инструкции» в театре им. Булгакова.

Широкую известность ей принесли роли в сериалах «Ланцет», «Спасская», «Анна Медиум-3» и «Склифосовский-10». Важной вехой Ланн стал второй сезон «Вампиров средней полосы», где она исполнила роль молодой Ирины Витальевны.

Параллельно актриса развивала карьеру в озвучке. Ее голос звучит в играх Cyberpunk 2077 и «Призрак Цусимы», а также в русских версиях «Бумажного дома» и «Тик‑тик… Бум!».