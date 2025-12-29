Снигирь, Деревянко, Тарасова или Прытков: кто из этой четверки не доживет до финала триллера «Кто-то должен умереть» (трейлер)

Когда Юлия Снигирь появляется в кадре с таким взглядом, становится ясно: кто-то точно не выйдет из этой истории живым. Вышел трейлер ироничного триллера «Кто-то должен умереть», и он уже пахнет предательством, нервами и холодным загородным воздухом.

Премьера намечена на 19 февраля, но интрига включилась прямо сейчас. И, кажется, выключать ее никто не собирается.

Дом, где любовь проверяют на прочность

По сюжету две супружеские пары приезжают провести уикенд в загородном доме. Все начинается как типичный «вино, плед и откровенные разговоры», пока одна из женщин не узнает об измене мужа. И тут уют превращается в ловушку.

Она предлагает игру, где каждый должен доказать, что любит по-настоящему, иначе расплатится самым дорогим.

В кадре — Снигирь, Павел Деревянко, Аглая Тарасова и Денис Прытков. И судя по трейлеру, здесь не будет однозначных жертв и злодеев. Все герои выглядят так, будто им есть что скрывать, и именно это делает происходящее особенно тревожным.

Когда даже актеры не знают финала

Режиссер Евгений Григорьев пошел на рискованный ход: актеры не знали, чем закончится история. Снигирь призналась, что ее героиня прячет уязвимость под слоем сарказма и жесткости. И это ощущается — за улыбками тут прячутся очень острые ножи.

«Кто-то должен умереть» обещает быть не просто триллером, а игрой на нервах, где правда может оказаться опаснее лжи. И в этот раз, похоже, счастливых пар не предусмотрено.

