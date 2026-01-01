Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Снежная королева существует? Как реальная певица с «ледяным голосом» стала героиней советского фильма-сказки 1966 года

Снежная королева существует? Как реальная певица с «ледяным голосом» стала героиней советского фильма-сказки 1966 года

1 января 2026 17:09
Кадр из фильма «Снежная королева» (1966)

История знаменитой картины приобретает иной смысл, если вспомнить, кого Андерсен увидел за образом ледяной владычицы.

Фильм «Снежная королева» 1966 года стал частью новогодней атмосферы в СССР. Его показывали в школах, на ёлках и по телевидению, а образы Герды, Кая и холодной королевы прочно вошли в культурную память.

Но у сказки есть ещё одна линия — куда более личная. Андерсен создал свою Снежную королеву по образу и подобию реальной женщины.

Как фильм реализовал культовый образ

В картине 1966 года роль Снежной королевы исполнила Наталья Климова. Её внешность, пластика и сдержанная манера позволили создать идеальный холодный и одновременно чарующий образ.

Климова почти не произносит реплик, но каждый выход в кадре создаёт ощущение мороза по коже — эффект, который запомнился зрителям на десятилетия.

Кто вдохновил Андерсена

Образ появился задолго до советской экранизации. В 1840-е годы писатель был глубоко влюблён в Йенни Линд — знаменитую шведскую певицу, которую называли «шведским соловьём». Она покоряла Европу, но Андерсену ответила лишь дружбой.

Он писал, что «ни одна личность не оказала на него такого большого влияния», однако это признание не произвело на Линд никакого впечатления. Именно тогда и возник образ недосягаемой, гордой и холодной женщины.

Почему её называли ледяной

Современники отмечали необычную манеру Линд: чистую, сдержанную, строгую. Американская пресса писала, что её исполнение «идеально подходит для нашего климата» благодаря ледяной чистоте тона.

Даже без записей голоса очевидно: именно эта особенность могла стать основой литературного характера.

Драма, скрытая за легендой

Линд вдохновила не только Андерсена. Феликс Мендельсон был в неё влюблён настолько, что современники говорили о тяжёлом эмоциональном кризисе, который он переживал рядом с ней.

Её судьба тоже была непростой: разрушенная помолвка, сложные отношения, поздний брак.

После смерти Йенни Линд её муж Отто Голдшмидт передал личный архив жены в Фонд Мендельсона и попросил не публиковать материалы сто лет.

Но даже после истечения срока её документы полностью так и не открыли: часть бумаг остаётся недоступной для исследователей и сегодня — как будто история сама поддерживает ауру тайны певицы.

Источник: sport24.ru

Также прочитайте: Две удачные российские комедии, которые зрители приняли очень тепло: Васильев и Кологривый хороши как никогда

Фото: Legion-Media
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Тест по комедии «Бриллиантовая рука»: «Зачем я соврал? А зачем он спросил?» — а что еще говорил в фильме Горбунков Тест по комедии «Бриллиантовая рука»: «Зачем я соврал? А зачем он спросил?» — а что еще говорил в фильме Горбунков Читать дальше 2 января 2026
Почему сиквел «Чародеев» так и не сняли: на экране могли показать рэкет в волшебном институте и инопланетян Почему сиквел «Чародеев» так и не сняли: на экране могли показать рэкет в волшебном институте и инопланетян Читать дальше 2 января 2026
«А как же Катаняны?»: кто скрывается за загадочной фамилией, которую Рязанов вставил в «Иронию судьбы» и не только «А как же Катаняны?»: кто скрывается за загадочной фамилией, которую Рязанов вставил в «Иронию судьбы» и не только Читать дальше 1 января 2026
Никакого кулинарного училища она не заканчивала: кем работала Тося из «Девчат» до уральского леспромхоза Никакого кулинарного училища она не заканчивала: кем работала Тося из «Девчат» до уральского леспромхоза Читать дальше 1 января 2026
В «Трех орешках для Золушки» принц носил корону поверх шляпы неспроста: зря при пересмотре зрителей это смешит В «Трех орешках для Золушки» принц носил корону поверх шляпы неспроста: зря при пересмотре зрителей это смешит Читать дальше 1 января 2026
Милляр взял образ Кощея не из книг: как немцы помогли актеру создать самого страшного злодея в советских киносказках Милляр взял образ Кощея не из книг: как немцы помогли актеру создать самого страшного злодея в советских киносказках Читать дальше 1 января 2026
«Граждане алкоголики, хулиганы и тунеядцы» мечтали о мясокомбинате не просто так: на что Гайдай хотел намекнуть этой сценой в «Операции "Ы"» «Граждане алкоголики, хулиганы и тунеядцы» мечтали о мясокомбинате не просто так: на что Гайдай хотел намекнуть этой сценой в «Операции "Ы"» Читать дальше 1 января 2026
Тест для фанатов «Место встречи изменить нельзя»: кем работали герои милицейского хита — 6 вопросов тем, кто идеально помнит сюжет до сих пор Тест для фанатов «Место встречи изменить нельзя»: кем работали герои милицейского хита — 6 вопросов тем, кто идеально помнит сюжет до сих пор Читать дальше 1 января 2026
Только у этой героини «Москвы слезам не верит» был реальный прототип: Меньшов снял фильм о хитрой домработнице Только у этой героини «Москвы слезам не верит» был реальный прототип: Меньшов снял фильм о хитрой домработнице Читать дальше 1 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше