Снейпа в фильме назвали «Принцем-полукровкой», но так и не объяснили почему: разгадка есть в книгах

Фильмы о Гарри Поттере оставили много недосказанностей, и одна из них — загадка прозвища Северуса Снейпа. Лента так и называется «Принц-полукровка», но зрителям, которые не читали книги, толком не объяснили, что это значит. Между тем у прозвища Снейпа есть личная, даже болезненная история.

Полукровка — что это значит

В мире волшебников «полукровка» — это не обязательно ребёнок мага и магл. Иногда достаточно, чтобы в роду хотя бы у бабушек или дедушек был магл. Именно поэтому Гарри Поттер — полукровка, ведь его мама Лили родилась в обычной семье.

У Снейпа ситуация ещё проще: его мать, Эйлин, была ведьмой, а отец, Тобиас Снейп, маглом. Отсюда и «полукровка».

Почему именно Принц

Вторая часть прозвища напрямую связана с матерью Северуса. Её девичья фамилия — Принс. Взяв её себе, Снейп словно пытался отречься от отца-тирана, с которым у него были тяжёлые отношения. Для подростка из бедной семьи это был способ дистанцироваться от ненавистной фамилии и подчеркнуть свою принадлежность к миру магии.

Но здесь есть ещё один оттенок: в собственных глазах Снейп всегда хотел казаться больше, чем есть. Его эксперименты с заклинаниями и пометки в учебниках показывают, что он видел себя особенным, умнее и талантливее многих чистокровных. «Принц» — это символ внутренней гордости и стремления к силе.

Итог

Прозвище «Принц-полукровка» — это отражение двойственной природы Снейпа, передает дзен-канал «Мир комиксов и кино». С одной стороны, он ребёнок двух миров, не до конца свой ни в одном.

С другой — юноша, мечтавший вырваться из нищеты и презрения, создать себе новое имя и утвердить своё место в магическом обществе. Это не титул, а щит, придуманный подростком, который слишком рано понял, что жизнь — поле боя.

