Снега не было, кролик бунтовал, Аронова спешила: что на самом деле происходило на съёмках 3 сезона «Праздников» на ТНТ

Снег без снега, капризный кролик и «боевая» мама — третий сезон «Праздников» начинался вовсе не празднично. Новости о продолжении комедии появились давно, но только сейчас стало ясно, какой ценой дались новые серии. И да, 15 декабря в 20:00 на ТНТ всё это наконец выйдет в эфир.

Сезон с пылу с жару

Съёмки стартовали 31 августа и закончились 8 декабря. Почти впритык. Режиссёр Борис Дергачёв сразу задал тон: «Давайте сделаем хорошо, потому что плохо может каждый».

Работали быстро и жёстко. Минимум брака, максимум концентрации. Серии действительно получились «горячими пирожками» — прямо со съёмочной площадки в эфир.

Зима, которой не было

Главная боль — осень без снега. Зиму пришлось снимать почти вслепую, выкручиваться без привычной графики. Создатели принципиально старались обходиться реальными решениями. Даже заставки — снова ручная работа. Сложно, долго, но зато честно.

Экшен и люди без дублёров

В новом сезоне хватает экшена. Уже на второй смене Никите Павленко пришлось нырять в воду в гидрокостюме при +30. Всё — самостоятельно. Постановщик трюков Артём Гайдай держал процесс под контролем, и страхи быстро сменялись азартом.

Новая мама и старый страх

Главная новинка сезона — Жаннель Ивановна, мама Паши. Миниатюрная, франкоязычная, грозная. Мария Смольникова играет её так, что здоровенный взрослый сын рядом с ней снова превращается в школьника. Контраст срабатывает безотказно.

Кролик, который всё понял

Самый неожиданный герой сезона — кролик. По сценарию в него летит тапок. После пары дублей зверёк просто сел и понял, что опасности нет. Умнее многих людей, если честно. Ни один кролик не пострадал, но съёмочная группа теперь относится к ним с уважением.

«Вообще, дрессировщица, которая приезжала к нам с кроликом, говорила, что с ним нужно вести себя аккуратно. Сказала, что это очень-очень страшный зверь и что он однажды сломал ей ребро лапой. В общем, нас обманули: он только выглядит мило, а вообще-то он мог нас обидеть, поэтому мы сами к нему особо не приближались», — смеется Денис Шенин.

Полено раздора и костюмы навсегда

Актёры традиционно уносят со съёмок реквизит. Но в этом сезоне была настоящая борьба — за бутафорское полено Виталия Хаева. В итоге победил он. И правильно, пишет «Вокруг ТВ».

Третий сезон «Праздников» снова про семью, хаос и любовь. Только теперь с кроликом, песнями и ещё большим ощущением, что всё это — очень про нас.

Ранее мы писали: Новинку Netflix в 2024 году все ждали с нетерпением: эти неувязки в «Сигнале» убили рейтинг на первых сериях.