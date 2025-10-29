Сначала вышла, потом покорила 31 000 000 зрителей: объясняем феномен новой серии «Маши и Медведя» «Книжка-лягушка»

Эпизоды 2025 года снова в топе YouTube.

Иногда достаточно одной серии, чтобы напомнить, почему «Маша и Медведь» остаётся главным экспортным мультфильмом России. Новая история снова взлетела в топы YouTube, собрав больше 31 миллиона просмотров — и это лишь за первые дни после премьеры.

Волшебство, которое сбежало

Серия под названием «Книжка-лягушка» вышла эксклюзивно 16 июня 2025 года в приложении «Маша и Медведь: мультики и игры», а открытый релиз состоялся 19 июня на официальном YouTube-канале.

В центре сюжета — ведьмочка Виви и её огромный Кот, впервые появляющиеся во вселенной Маши и Медведя. Юная волшебница случайно превращает бабушкину книгу заклинаний в живую лягушку.

Чтобы вернуть всё на свои места, нужно найти и расколдовать беглую книжку, пока бабушка не заметила пропажу. Маша, конечно, берётся помочь.

Как расколдовать книжку

Попытки Виви лишь усиливают хаос: всё вокруг начинает светиться и квакать. Медведь мечтает вернуться к рыбалке, но вместо этого помогает Маше ловить магическую лягушку.

Разгадка оказывается простой — поцелуй, классика жанра, даже в мире мультяшной магии работает безотказно.

Новые герои и знакомые голоса

Виви и её Кот — новые персонажи, озвученные Валерией Шевченко и Диомидом Виноградовым. Машу вновь озвучила Юлия Зуникова, а Медведя — Борис Кутневич.

Есть и особая версия серии, где в кадре появляется звуковая книжка про животных — пример аккуратного продакт-плейсмента, встроенного прямо в сюжет.

