Сначала умер, потом воскрес и…снова умер? Правильный порядок просмотра «Декстера» со всеми спин-оффами

Любое невероятно успешное шоу порождает спин-оффы. И если эти проекты путают хронологию франшизы, то может быть трудно понять, в каком порядке их смотреть.

Так произошло и с «Декстером». Можно смотреть его спин-оффы в порядке их выхода, но тогда хронология проекта будет нарушена.

Порядок выхода сериалов о Декстере

Оригинальный «Декстер» вышел на Showtime в 2006 году. Он получил великолепные отзывы, но, к сожалению, восьмой и финальный сезон провалился и считается довольно плохим. В конце герой инсценировал свою смерть.

В 2021 году телеканал попытался исправить это с помощью «Декстера: Новая кровь», который выступил в роли продолжения шоу. Однако финал снова оказался неоднозначным.

Спустя несколько лет телеканал одобрил создание приквела «Декстер: Первородный грех», первого шоу, в котором персонажей играют другие актеры. А затем вышел еще и сиквел «Декстер: Воскрешение», чья премьера состоялась этим летом.

Как смотреть сериалы о Декстере в хронологическом порядке

«Декстер: Первородный грех»

На данный момент это шоу, действие которого происходит раньше всех в хронологии франшизы. В нем показывают события из жизни молодого героя. Действие происходит в 1991 году, за 15 лет до начала оригинального «Декстера».

Персонаж только начинает работать стажером-криминалистом в полицейском управлении. А еще сериал показывает непростые отношения героя с его приемным отцом Гарри, который умер до событий оригинального сериала.

«Декстер»

Каноническое шоу о судмедэксперте, который в свободное время «работает» серийным убийцей и выслеживает других преступников. Проект показывал, как герой пытался быть настолько нормальным человеком, насколько это возможно, и направлял свои психопатические наклонности на убийство монстров, худших, чем он сам.

«Декстер: Новая кровь»

Между окончанием «Декстера» и началом «Декстера: Новая кровь» происходит значительный временной скачок.

Спустя десятилетие после инсценировки собственной смерти в восьмом сезоне, Декстер Морган проживает в маленьком городке в северной части штата Нью-Йорк. Ему успешно удалось подавить свои позывы, и он даже завел роман.

Но все рушится, когда появляется его сын Харрисон. Декстер опасается, что парень унаследовал ту же темноту души.

«Декстер: Воскрешение»

«Декстер: Воскрешение» начинается всего через 10 недель после событий «Декстера: Новая кровь». Герой все еще оправляется от огнестрельного ранения, которое получил от сына. Он отправляется в Нью-Йорк, чтобы разыскать Харрисона.

