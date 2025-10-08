Навели в порядок и фильмы, и сериалы: в какой последовательности надо смотреть «Терминаторов» — даже фанаты не в курсе

Путаницы хватает даже у фанатов: где настоящая первая часть, зачем Кайл Риз стал отцом и кто придумал стереть всё после «Т-2».

Фильмы и сериал о «Терминаторе» — это не просто культовая фантастика, а целый клубок альтернативных реальностей. Даже если вы смотрели их все, есть шанс, что вы путаете, что зачем идёт, что отменяет предыдущие события, а что продолжает.

В этом материале мы разложим всё по полочкам. Не по дате выхода, а по смыслу — чтобы понять, что смотреть сначала, а что можно вообще пропустить.

Первая хронология: Кэмероновский канон

«Терминатор» (1984)

С этого всё начинается. Кайл Риз отправляется в прошлое, чтобы защитить Сару Коннор — и в итоге становится отцом Джона Коннора. Тут же закладывается идея временного парадокса.

«Терминатор 2: Судный день» (1991)

Продолжение первой части, в которой уже подростка Джона защищает перепрограммированный Т-800. Здесь герои пытаются остановить создание Скайнета и предотвратить Судный день. Кэмерон считает эти два фильма каноном. Всё, что дальше, — вольная интерпретация.

Ветка 1: Продолжение после «Терминатора 2» (но без Кэмерона)

«Терминатор 3: Восстание машин» (2003)

Судный день лишь отложен. Джон вырос, его пытается убить женский терминатор Т-Х. В конце запускается Скайнет и начинается ядерная война.

«Терминатор: Да придёт спаситель» (2009)

Будущее. Джон — лидер сопротивления. Сюжет идёт после Т-3, рассказывая о войне людей и машин. Логичное продолжение для тех, кто хочет видеть взрослого Джона Коннора.

Ветка 2: Продолжение после «Терминатора 2» (но по новой линии)

«Терминатор: Тёмные судьбы» (2019)

Фильм полностью игнорирует Т-3 и «Спасителя». Джон Коннор убит в 1998 году, и на смену ему приходит новая героиня — Дани Рамос. Старый Т-800 живёт среди людей. Это как новая «третья часть» от Кэмерона, который вернулся в продюсеры.

Альтернативная реальность: перезапуск с новым прошлым

«Терминатор: Генезис» (2015)

Это перезапуск всей франшизы. Кайл Риз попадает в альтернативное прошлое, где Сару с детства воспитывает Т-800. Джон Коннор превращён в киборга. Ветка обрывается без продолжения.

Ветка сериалов: параллельная линия после «Терминатора 2»

«Терминатор: Битва за будущее» (2008–2009)

Сериал отменяет события Т-3 и идёт своим путём после «Судного дня». Сара, Джон и киборг Кэмерон перемещаются в 2007 год, чтобы снова остановить Скайнет. Завершён на клиффхэнгере.

Итак, как же смотреть?

Если вы хотите понять сюжетную основу, придерживайтесь такого порядка, советует дзен-канал «Джедай из Шира»:

«Терминатор» (1984) «Терминатор 2: Судный день» (1991) Затем по выбору: Ветка 1: Т-3 → «Спаситель»

Ветка 2: «Тёмные судьбы»

Сериал: «Терминатор: Битва за будущее»

Альтернатива: «Генезис» — отдельно, для интереса

Главное, должно быть понимание: вселенная «Терминатора» не одна — их несколько. И у каждой свой канон.

Также прочитайте: Сжег 120 000 000 долларов и решил делать еще страннее: Коппола сообщил, что изменит «Мегалополис» — и вот, что получится.