Навели в порядок и фильмы, и сериалы: в какой последовательности надо смотреть «Терминаторов» — даже фанаты не в курсе

Фильмы и сериал о «Терминаторе» — это не просто культовая фантастика, а целый клубок альтернативных реальностей. Даже если вы смотрели их все, есть шанс, что вы путаете, что зачем идёт, что отменяет предыдущие события, а что продолжает.
В этом материале мы разложим всё по полочкам. Не по дате выхода, а по смыслу — чтобы понять, что смотреть сначала, а что можно вообще пропустить.
Первая хронология: Кэмероновский канон
«Терминатор» (1984)
С этого всё начинается. Кайл Риз отправляется в прошлое, чтобы защитить Сару Коннор — и в итоге становится отцом Джона Коннора. Тут же закладывается идея временного парадокса.
«Терминатор 2: Судный день» (1991)
Продолжение первой части, в которой уже подростка Джона защищает перепрограммированный Т-800. Здесь герои пытаются остановить создание Скайнета и предотвратить Судный день. Кэмерон считает эти два фильма каноном. Всё, что дальше, — вольная интерпретация.
Ветка 1: Продолжение после «Терминатора 2» (но без Кэмерона)
«Терминатор 3: Восстание машин» (2003)
Судный день лишь отложен. Джон вырос, его пытается убить женский терминатор Т-Х. В конце запускается Скайнет и начинается ядерная война.
«Терминатор: Да придёт спаситель» (2009)
Будущее. Джон — лидер сопротивления. Сюжет идёт после Т-3, рассказывая о войне людей и машин. Логичное продолжение для тех, кто хочет видеть взрослого Джона Коннора.
Ветка 2: Продолжение после «Терминатора 2» (но по новой линии)
«Терминатор: Тёмные судьбы» (2019)
Фильм полностью игнорирует Т-3 и «Спасителя». Джон Коннор убит в 1998 году, и на смену ему приходит новая героиня — Дани Рамос. Старый Т-800 живёт среди людей. Это как новая «третья часть» от Кэмерона, который вернулся в продюсеры.
Альтернативная реальность: перезапуск с новым прошлым
«Терминатор: Генезис» (2015)
Это перезапуск всей франшизы. Кайл Риз попадает в альтернативное прошлое, где Сару с детства воспитывает Т-800. Джон Коннор превращён в киборга. Ветка обрывается без продолжения.
Ветка сериалов: параллельная линия после «Терминатора 2»
«Терминатор: Битва за будущее» (2008–2009)
Сериал отменяет события Т-3 и идёт своим путём после «Судного дня». Сара, Джон и киборг Кэмерон перемещаются в 2007 год, чтобы снова остановить Скайнет. Завершён на клиффхэнгере.
Итак, как же смотреть?
Если вы хотите понять сюжетную основу, придерживайтесь такого порядка, советует дзен-канал «Джедай из Шира»:
-
«Терминатор» (1984)
-
«Терминатор 2: Судный день» (1991)
-
Затем по выбору:
-
Ветка 1: Т-3 → «Спаситель»
-
Ветка 2: «Тёмные судьбы»
-
Сериал: «Терминатор: Битва за будущее»
-
Альтернатива: «Генезис» — отдельно, для интереса
-
Главное, должно быть понимание: вселенная «Терминатора» не одна — их несколько. И у каждой свой канон.
Также прочитайте: Сжег 120 000 000 долларов и решил делать еще страннее: Коппола сообщил, что изменит «Мегалополис» — и вот, что получится.