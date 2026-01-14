Сначала прошел 1 сезон, потом 2, а теперь пауза на годы? Когда точно выйдет 3 сезон «Уэнсдэй» и что с ним сейчас происходит

Поклонники «Уэнсдэй» наконец получили ответ на главный вопрос. После финала второго сезона сериал будто исчез из новостей, и Netflix долго хранил молчание.

Теперь стало понятно, почему продолжение не анонсировали вместе с другими хитами платформы.

Почему Netflix тянул с новостями

В январе Netflix показал список премьер на 2026 год. В нем оказались «Бриджертоны», «Ван-Пис» и новые фильмы по крупным франшизам. А вот «Уэнсдэй» в этом списке не оказалось, и это сразу вызвало тревогу у фанатов.

Позже порталы Hypebeast и What’s on Netflix подтвердили, что сериал просто не запланирован на следующий год.

Теперь известно, что 3 сезон «Уэнсдэй» выйдет только в 2027 году. Премьера ожидается летом, а съемки стартуют в феврале. Netflix снова берет длинную паузу, как это уже было между первым и вторым сезонами.

Что ждет Уэнсдэй и Энид

Финал второго сезона оставил важную интригу. Энид навсегда осталась монстром и была вынуждена скрываться. Уэнсдэй отправляется на поиски подруги, и именно это станет основой сюжета.

В сериале появится и тетя Офелия Фрамп в исполнении Евы Грин. По слухам, она станет новой угрозой для героини.

Netflix делает ставку на качество и не торопит создателей. «Уэнсдэй» остается одним из самых сильных проектов платформы. Теперь зрителям остается только ждать и надеяться, что третий сезон окажется еще мрачнее и интереснее.

