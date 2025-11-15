Меню
«Сначала подумала — что за ерунда, ан нет, не ерунда»: что пишут о сериале «Закрыть гештальт 2» — и почему часть зрителей уже изменила мнение

15 ноября 2025 18:37
«Закрыть гештальт 2»

Второй сезон мистической чёрной комедии стартовал с недоверия, но по ходу выхода проекта зрители всё чаще признаются: продолжение оказалось не таким простым, как казалось вначале.

«Закрыть гештальт 2» продолжает историю в редком для российских сериалов жанровом коктейле: мистика, чёрная комедия и лёгкая мелодрама.

При этом проект фактически перезапустили: вместо таксиста из первого сезона в центре сюжета теперь ангел Константин в исполнении Дениса Власенко, а главным проводником между миром живых и мёртвых становится таксистка Оля, которую играет Мария Луговая.

Неудивительно, что часть зрителей вошла во второй сезон с недоверием — но уже успела изменить мнение.

О чём второй сезон «Закрыть гештальт»

Ангел Костя спускается на Землю и влюбляется в обычную девушку-таксиста Ольгу Дудкину. Он сразу рассказывает ей правду о себе, но Оля принимает его за городского сумасшедшего и сдаёт в полицию.

После случайного происшествия ситуация меняется: сама Ольга получает способность общаться с мёртвыми и фактически становится ангелом и напарником Константина.

Теперь они вместе помогают усопшим завершать незакрытые дела: в салоне машины появляются души людей с недостроенными проектами, нерешёнными семейными конфликтами и старыми долгами.

В ролях — Игорь Верник, Анна Слю, Сергей Чихарев, Виктория Маслова, Влад Прохоров, Павел Майков, Александр Головин, Аристарх Венес и другие.

У руля проекта режиссёр Лана Влади.

Что не приняли зрители в «Закрыть гештальт 2»

В отзывах звучит: «Второй сезон разочаровывает. Видимо, авторы поняли, что на Власенко смотреть час очень тяжело, и сделали серии по полчаса». Другие пишут: «Такое ощущение, что герои по ходу съёмки очередной серии придумывают, что им сказать. Первый сезон был очень интересен, но второй сезон подкачал и не в лучшую сторону».

И за что хвалят новый сезон

И всё-таки ближе к финалу зрители начинают понимать вкус новой истории:

«Сначала подумала — что за ерунда, ан нет, не ерунда, затянул сериал, со смыслом оказался».

Кто-то вообще в полном всторге и от сериала, и от актёров: «Божественный сериал с Денисом Власенко в главной роли».

На профильных форумах публика отмечает, что у продолжения есть своя опора: «Прекрасная химия актёров, понравился свежий юмор без штампов, а смена главного героя позволила проекту ожить». Многие пользователи рекомендуют 2 сезон сериала к просмотру.

Общий рисунок отзывов сейчас выглядит так: старт многие встречают с недоверием, сравнивая со знакомым форматом первого сезона, но после нескольких серий отношение смягчается. Новая структура — ангел за рулём, призраки на заднем сиденье, романтическая линия, лёгкий юмор — воспринимается уже как другой поворот истории, а не попытка «переписать» оригинал.

Также прочитайте: Агентство Анфисы распалось, но появилась «Этика» - и действуют тут совсем неэтично: что известно о втором сезоне «Искусства соблазна»

Фото: Кадр из фильма «Закрыть гештальт 2» (2025)
Анна Адамайтес
