Сначала «Пес» и «Лихач», теперь пожарный: Никита Панфилов снова стал лицом новой премьеры НТВ — сериал «Огонь», 20 серий уже скоро

9 марта 2026 13:46
Кадр из сериала «Огонь»

Пока точной даты нет, но в любом случае это произойдет в 2026 году.

Никита Панфилов снова на НТВ. Кажется, ни одна громкая премьера канала уже не обходится без этого актера. «Пес», «Лихач», «Акушер» — список ролей растет почти каждый год.

Теперь к нему добавился новый проект. На этот раз Панфилов сменил привычную форму полицейского на боевую куртку пожарного.

О чем сериал «Огонь»

Сериал «Огонь» выйдет на НТВ в 2026 году. Первый сезон включает 20 серий и разворачивается в московской пожарной части. В центре истории — опытный пожарный Максим Князев, второй командир подразделения. Его играет Никита Панфилов.

В часть под видом стажера приходит лейтенант Виктор Журавлев. Формально он должен освоить профессию спасателя, но настоящая задача другая. Журавлев проводит негласное расследование после пожара, в котором тяжело пострадал один из бойцов.

«Мой герой – человек со сложной судьбой. В какой-то момент ему предстоит сделать очень непростой и неоднозначный выбор, от которого будет зависеть многое. Ведь в нём, как и в каждом пожарном, должны жить бесстрашие и отвага, стремление помогать и служить человеческой жизни. А ещё – готовность к самопожертвованию, когда необходимо поставить другого человека выше себя. Именно этим герой и цепляет. Надеюсь, сериал зацепит зрителя неожиданными поворотами, а ещё – необычной сюжетной интригой», — Евгений Миллер, актёр.

Пожары, тайны и маньяк-поджигатель

Шефство над новичком берет Князев. Постепенно расследование выводит героев на тревожный вывод. Пожар, где пострадал их коллега, мог быть не случайностью. В городе появляется человек, который устраивает серию поджогов.

Режиссером проекта стал Владимир Виноградов. Сценарий написали Владимир Аркуша, Сергей Степанов и Денис Червяков. Помимо Панфилова, в сериале снялись Иван Лаврухин, Евгений Миллер, Петр Баранчеев и Максим Костромыкин.

Сериалов о пожарных в России снимают заметно меньше, чем, например, в США, где давно идут «Пожарные Чикаго» и «911: служба спасения». «Огонь» может попытаться занять эту нишу. Вопрос лишь один: станет ли новая роль Панфилова действительно свежей для зрителей.

Фото: Кадр из сериала «Огонь»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
