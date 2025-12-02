Меню
Киноафиша Статьи Сначала «Ну мёд!», а потом «Выключайте, берегите себя»: первые серии «Тоннеля» с Боярской устроили эмоциональные качели зрителям

Сначала «Ну мёд!», а потом «Выключайте, берегите себя»: первые серии «Тоннеля» с Боярской устроили эмоциональные качели зрителям

2 декабря 2025 18:08
Кадр из сериала «Тоннель» (2025)

Вот что уже пишут в Сети те, кто посмотрел начало киноленты.

В Сети вышли первые серии «Тоннеля» — и зрители уже спорят, визжат, ругаются и требуют продолжения

Финская мафия забрала мужа, честность трещит по швам, а в маленьком городке, где всё решается «по дружбе», вдруг появляется женщина, готовая идти против всех правил.

Света Суворова (Елизавета Боярская) ещё вчера верила в закон и принципы, но сегодня ей предлагают сделку, после которой назад пути не будет. И публика — уже на ушах.

Премьера, которая мгновенно разделила зрителей

Две серии показали — и началось. Кто-то смеётся, кто-то ругается, кто-то восторженно пишет: «Как же я со всего в “Тоннеле” кайфую!». Другие — более жёсткие: «Выключайте, берегите себя».

Но при этом все сходятся в одном — вторая серия бодрее, динамичнее и даёт понять, что впереди неизвестность. Как написал Grigory Nogovitsyn: «Первая серия — логика сказала “давай до свидания”, но вторая — резкая, живая, вытягивает многое».

Боярская, Гилёв, Калинина — и вечный спор о любимчиках

Боярскую хвалят почти единогласно. «Она огонь», — пишет Наталия. «Естественная, живая, мимика — как мозаика», — восторгается Simulyantka.

Но вот Гилёв разделил зал пополам: «Гилёв почему-то уже раздражает», — жалуется Korvo. «А мне наоборот — приковывает внимание целиком», — парирует Ольга.

Таисья Калинина — отдельный жанр. То «визжат от её пубертата», то устало пишут: «её тумач за этот год», а кто-то сравнивает: «лучше, чем Корниенко, вот кто уже достал».

Атмосфера, музыка, юмор и странные решения

Сам сериал зрители описывают как «скандинавский нуар с русским акцентом» — с мрачными видами, мокрым воздухом и морозной тишиной. Финская музыка — бонус, про который многие пишут с любовью. Вторая серия добавила юмора: «И пятьсот эскимо» уже разлетелось как мини-мем.

Но есть и вопросы: — Что с озвучкой? — Зачем могила на участке? — Почему Воробьёв решил, что герою нужен хриплый голос и странный нос? — И главное: как можно жить рядом с финским тоннелем и его не замечать?

И главное — сериал смотрят, обсуждают и ждут продолжения

От восторженного «Ну мёд!» до категоричного «как это можно смотреть» — «Тоннель» уже собрал весь спектр эмоций.

И это лучший знак: сериал не душный, не проходной, не «на фоне». Он цепляет, бесит, смешит и заставляет писать длинные треды. А в конце года нам как раз нужно что-то динамичное, атмосферное и чуть-чуть безумное.

Фото: Кадр из сериала «Тоннель» (2025)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
