Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Смысл названия «Хрустального» поняли не все зрители: дело не в городе, а в Антоне Васильеве

Смысл названия «Хрустального» поняли не все зрители: дело не в городе, а в Антоне Васильеве

20 февраля 2026 15:42
Кадр из сериала «Хрустальный»

У этого слова особенный подтекст.

Сериал «Хрустальный» с первых серий обозначил свое особое место в библиотеке KION — и дело не столько в сюжете, сколько в неуловимом настроении, которое окутывает зрителя с головой. Это настоящее давление на психику: атмосфера здесь сгущается и становится почти осязаемой, заставляя буквально физически ощущать происходящее на экране.

Такой эффект погружения возник не на пустом месте. Безусловно, сценарий, в основе которого лежит личная драма автора, задает нужную тональность, но не меньшую роль сыграл и выбор натуры. Именно локации привнесли в кадр ту самую безысходность.

История создания «Хрустального»

Создатели «Хрустального» не стремились перенести на экран конкретные происшествия из жизни Шахт, хотя именно этот город Ростовской области стал главной съемочной площадкой. Режиссер Душан Глигоров признавался, что его покорила аутентичность местных пейзажей: здесь каждый уголок пропитан неуловимой атмосферой угольного края, которую невозможно придумать в студии — она просто витает в воздухе.

Для сценариста Олега Маловичко эти места оказались по-особенному родными. Он провел детство неподалеку, в луганском городе Красный Луч. Судьба распорядилась так, что после событий 2014 года его малую родину переименовали, дав ей название Хрустальный. Именно это совпадение подарило проекту имя.

Для Маловичко в этом обнаружился глубокий философский смысл. Его поразил контраст между светлым, воздушным и хрупким названием и теми печальными обстоятельствами, которые привели к переименованию.

«За этим стоит попытка как будто замести под ковер настоящую природу этих мест, сделать вид, что теперь они хрустальные и ничего тяжелого до этого не было», — объяснял Маловичко.

Кадр из сериала «Хрустальный»

Главный герой

А в Сети считают, что название ярко отражает главного героя, которого сыграл Антон Васильев. Хрусталь, как известно, — стекло тяжелое. Легким нельзя назвать и характер героя сериала.

«С одной стороны, это настоящий брутал: накачанный, крепкий и уверенный в себе. Но! За внешним, часто показным, цинизмом, наигранной грубоватостью скрывается ранимая и отзывчивая душа», — пишет автор Дзен-канала «В кино с Варварой».

Фото: Кадры из сериала «Хрустальный»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Без Душана Григорова, но с гениальными Маловичко и Быковым: что известно о съемках «Трассы 2» — новые подробности Без Душана Григорова, но с гениальными Маловичко и Быковым: что известно о съемках «Трассы 2» — новые подробности Читать дальше 21 февраля 2026
Мощный ответ «Склифосовскому»: жду не дождусь именно этот сериал о медиках — что известно о «Пироговке» Мощный ответ «Склифосовскому»: жду не дождусь именно этот сериал о медиках — что известно о «Пироговке» Читать дальше 21 февраля 2026
Чем закончились «Ландыши. Вторая весна» и почему зрители увидели намек на 3 сезон? Кажется, это еще не финал Чем закончились «Ландыши. Вторая весна» и почему зрители увидели намек на 3 сезон? Кажется, это еще не финал Читать дальше 20 февраля 2026
Уже на финишной прямой: сколько серий осталось у «Полной совместимости» и когда финал Уже на финишной прямой: сколько серий осталось у «Полной совместимости» и когда финал Читать дальше 20 февраля 2026
«Первый отдел» смотрю взахлеб, но и о других сериалах не забываю: вот что успела пересмотреть за последнее время — высокий рейтинг не врет «Первый отдел» смотрю взахлеб, но и о других сериалах не забываю: вот что успела пересмотреть за последнее время — высокий рейтинг не врет Читать дальше 20 февраля 2026
Детективов снимают много, но в 2026 году жду этот: детективная история с Кириллом Кяро — анонс многообещающий Детективов снимают много, но в 2026 году жду этот: детективная история с Кириллом Кяро — анонс многообещающий Читать дальше 20 февраля 2026
Звезда «Казановы» Хабаров вспомнил, как пытался выйти из банды в 90-е: «Оставили только ухо на снегу» Звезда «Казановы» Хабаров вспомнил, как пытался выйти из банды в 90-е: «Оставили только ухо на снегу» Читать дальше 19 февраля 2026
«Первый отдел» — это безусловный хит телеканала НТВ»: зрители назвали 5 причин бешеной популярности сериала «Первый отдел» — это безусловный хит телеканала НТВ»: зрители назвали 5 причин бешеной популярности сериала Читать дальше 19 февраля 2026
Думала, обсуждать будут сюжет, а обсуждают Колесникова: 5 сезон «Первого отдела» стартовал шумно — актера обвинили в «легкой халтурке» Думала, обсуждать будут сюжет, а обсуждают Колесникова: 5 сезон «Первого отдела» стартовал шумно — актера обвинили в «легкой халтурке» Читать дальше 19 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше