Смысл названия «Хрустального» поняли не все зрители: дело не в городе, а в Антоне Васильеве

Сериал «Хрустальный» с первых серий обозначил свое особое место в библиотеке KION — и дело не столько в сюжете, сколько в неуловимом настроении, которое окутывает зрителя с головой. Это настоящее давление на психику: атмосфера здесь сгущается и становится почти осязаемой, заставляя буквально физически ощущать происходящее на экране.

Такой эффект погружения возник не на пустом месте. Безусловно, сценарий, в основе которого лежит личная драма автора, задает нужную тональность, но не меньшую роль сыграл и выбор натуры. Именно локации привнесли в кадр ту самую безысходность.

История создания «Хрустального»

Создатели «Хрустального» не стремились перенести на экран конкретные происшествия из жизни Шахт, хотя именно этот город Ростовской области стал главной съемочной площадкой. Режиссер Душан Глигоров признавался, что его покорила аутентичность местных пейзажей: здесь каждый уголок пропитан неуловимой атмосферой угольного края, которую невозможно придумать в студии — она просто витает в воздухе.

Для сценариста Олега Маловичко эти места оказались по-особенному родными. Он провел детство неподалеку, в луганском городе Красный Луч. Судьба распорядилась так, что после событий 2014 года его малую родину переименовали, дав ей название Хрустальный. Именно это совпадение подарило проекту имя.

Для Маловичко в этом обнаружился глубокий философский смысл. Его поразил контраст между светлым, воздушным и хрупким названием и теми печальными обстоятельствами, которые привели к переименованию.

«За этим стоит попытка как будто замести под ковер настоящую природу этих мест, сделать вид, что теперь они хрустальные и ничего тяжелого до этого не было», — объяснял Маловичко.

Главный герой

А в Сети считают, что название ярко отражает главного героя, которого сыграл Антон Васильев. Хрусталь, как известно, — стекло тяжелое. Легким нельзя назвать и характер героя сериала.