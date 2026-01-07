Меню
Киноафиша Статьи Смысл имени Сайтамы понятен только японцам: вот что зашифровали в герое «Ванпанчмена»

7 января 2026 08:57
Кадр из мультсериала «Ванпанчмен»

У слова несколько значений, но важно одно.

«Ванпанчмен» — это аниме, которое с лёгкостью переворачивает привычные представления о супергероях. Главный герой Сайтама обладает настолько невероятной силой, что может победить любого противника всего одним ударом. Но именно это и становится его главной проблемой — сражения настолько просты, что он теряет интерес к жизни и страдает от скуки.

Парадокс в том, что, став абсолютно непобедимым, Сайтама мечтает снова испытать азарт настоящей битвы. Его повседневность наполнена бытовыми заботами, пока город вокруг него постоянно атакуют монстры.

О необычной сути героя кстати можно догадаться только по его имени. В японском языке у него особое значение.

Значение имени Сайтама

Имя Сайтама тесно связано с одноименной префектурой в Японии. А если разобрать его на иероглифы, получается поэтичное сочетание — «драгоценный мыс» или «жемчужный пролив».

Любопытно, что в разных культурах это имя обретает новые оттенки. Например, некоторые переводы трактуют его как «ответ на молитву» или «японского супергероя».

Для аниме-хита важно именно географическое значение имени. «Ванпанчмен» появился как веб-комикс, который некто ONE начал выкладывать в Сеть ещё в 2009 году. Создатель просто назвал своего невероятного героя в честь родного города — префектуры Сайтама.

Кадр из мультсериала «Ванпанчмен»

Смысл названия «Ванпанчмен»

А вот название «Ванпанчмен» — это остроумная пародия на знаменитого японского героя Анпанмана, чья голова сделана из сладкой булки. Даже характерный костюм Сайтамы с плащом и перчатками отсылает к этому детскому образу, создавая забавный контраст с его несерьёзной внешностью и абсолютной силой.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему если тренироваться как в «Ванпанчмене», никогда не станешь таким, как Сайтама.

Фото: Кадры из мультсериала «Ванпанчмен»
Светлана Левкина
