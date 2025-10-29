Смысл имени Асоки Тано раскрывает саму природу этой героини: а ведь Лукас хотел назвать ее иначе

Об этом знают не все зрители.

Асока Тано — один из самых ярких персонажей в истории «Звёздных войн», чья история прошла через анимацию, кино и телесериалы. Благодаря одноимённому сериалу на Disney+ имя героини у всех на слуху.

Но мало кто знает, что у него есть особый смысл, который удивительно точно описывает персонажа.

Значение имени Асоки Тано

Имя Асоки Тано из вселенной «Звёздные войны» имеет индийское происхождение. На санскрите «ашока» означает «без печали», «без сожаления».

Но жизнь героини сложно было назвать, лишенный печалей. Зато как нельзя лучше ее характер отражает другой обладатель этого имени — древнеиндийский царь из династии Маурьев Ашока. Он начинал как могущественный и жестокий завоеватель, но в конечном счёте осознал, сколько страданий его войны принесли людям.

В попытке облегчить боль он обратился к буддизму и приложил огромные усилия для продвижения мира и терпимости. А поскольку Асока покинула Орден джедаев и стала изгнанницей, сосредоточив всё своё внимание на защите галактики от угнетателей, она является идеальной наследницей этого имени.

Как должны были звать героиню

Изначально героиню в сценарии звали Ашла — и у этого имени глубокая история. Ещё в 1970-х Джордж Лукас придумал названия для сторон Силы: Ашла для светлой и Боган для тёмной. Хотя в фильмах от этой идеи отказались, термины сохранились в легендах — например, так называли спутники планеты Тайтон.

Именно поэтому создатели сначала выбрали Ашлу — как воплощение светлого начала в персонаже. Но позже заменили его на схожее по звучанию «Асока Тано».

